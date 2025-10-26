Kalyan Banerjee on Suvendu Adhikary: শুভেন্দু রাজ্যের সবথেকে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক! আমার দয়ায় এখনও গ্রেফতার হয়নি: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Kalyan Banerjee on Suvendu Adhikary: শুভেন্দু রাজ্যের সবথেকে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক! আমার দয়ায় এখনও গ্রেফতার হয়নি: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Kalyan Bandyopadhyay: 'কয়েকদিন সময় দিন অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা দিয়ে দেব যাদের শুভেন্দু অধিকারী চাকরি দিয়েছিল। আমার দয়ার জন্য ওকে এখনও গ্রেফতার করেনি'
বিধান সরকার: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikary) অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ (Interim Protection) প্রত্যাহার করে নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)। সেই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা চারটি মামলায় রাজ্য সরকার এবং সিবিআইকে যৌথ ভাবে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করে তদন্ত শুরু করতে বলা হয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছেন।
কল্যাণের নজিরবিহীন তোপ শুভেন্দুকে:
কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের পরই শুভেন্দুকে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (Kalyan Bandyopadhyay)। তিনি বলেছিলেন, 'তিন-চার বছর ধরে যে বাধাটা ছিল, সেটা আর থাকছে না। উনি বেশি মস্তানি করে বেড়াতেন, সেটা এ বার বন্ধ হবে। ওঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি ছিল, তার ভিত্তিতে যদি পুলিস এখন এফআইআর রুজু করে এগোতে চায়, এগোবে।'
শুভেন্দুর বক্তব্য:
শুভেন্দু কিছুদিন আগেই বলেন 'মাতালের কথায় উত্তর দিই না। ৮ থেকে ৮০ সবাই জানেন কল্যাণ মাতাল,মদনা (Madan Mitra) মাতাল, গোটা বাংলা জানে'। এই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) আগামী বিধানসভা নির্বাচনে (WB assembly election 2026) ভবানীপুর (Bhowanipur Constituency) থেকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন বিরোধী দলনেতা কিছুদিন আগেই। তিনি বলেন, 'হারাব, হারাব। ২০ হাজারে হারাব। ভবানীপুরে SIR-এর পরে হারাব ওঁকে। ৮টা ওয়ার্ডের ৫টাতে বিজেপির লিড আছে। বিজেপি হারাবে। যে দাঁড়াবে সে হারাবে। বিজেপি ওখানে ২০১৪ সালে হারিয়েছে। SIR-এর পরে উনি হারবেন। আপনাকেই হাঁটাব। নন্দীগ্রামে হারিয়েছি। ভবানীপুরে হারাব। প্রাক্তন করব। আপনার ভাইপোকে জেলে পাঠাব।'
শুভেন্দুকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আক্রমণ:
আর এরপর কল্যাণ ফের মুখ খোলেন। শনিবার রাতে হুগলির শেওড়াফুলিতে (Howrah Sheorafuli) এক পুজো উদ্বোধনে এসে কল্যাণ বলেন, 'কয়েকদিন সময় দিন অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা দিয়ে দেব যাদের শুভেন্দু অধিকারী চাকরি দিয়েছিল। আমার দয়ার জন্য ওকে এখনও গ্রেফতার করেনি। এবার আর বাঁচতে পারবেনা হাইকোর্ট ও রক্ষাকবচ তুলে নিয়েছে। চাকরি দেওয়ার নামে যে দুর্নীতি করেছিল যত টাকা তুলেছিল সব এবার বেরিয়ে আসবে।মোস্ট করাপ্টেড পলিটিশিয়ান অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল (Most Corrupted Politician of West Bengal)। আমি প্রমাণ করে দেব। বাংলা খেকো শুভেন্দু অধিকারী।'
তিনি আরও বলেন, 'কোর্টের নির্দেশ ওর শুধু লেজে আগুন ধরিয়েছে, ওর গোটা শরীর পুড়ে যাবে। নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ও অমিত শাহের (Amit Shah) বাড়ির চাকর হিসাবে কাজ করছে। ওর কী হাল হয়ে যাবে, ও নিজে বুঝতে পারছে না। মোদি যখন থাকবে না, তখন ওকে শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে।'
শুভেন্দুর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যও অবশ্য সাংবাদিকদের বলেন, 'এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। রক্ষাকবচের ব্যাপারে একটা অন্তর্বর্তী নির্দেশ ছিল। চূড়ান্ত শুনানিতে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ১৫ টি মামলা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। কিছু মামলার উপর স্থগিতাদেশও দেওয়া হয়েছে। ৪টি মামলার ক্ষেত্রে রাজ্যের উপর ভরসা না রেখে সিবিআই এবং রাজ্য পুলিশকে যৌথ ভাবে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'
