Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee: 'হয় আমাকে বাছুন, না-হয় অভিষেককে' মমতাকে ভয়ংকর তোপ ক্রুদ্ধ কল্যাণের

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে তোপ দাগলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee)! ভয়ংকর ক্রুদ্ধ কল্যাণ এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) সটান বলে দিলেন, তিনি (মমতা) হয় অভিষেককে বাছুন, নয় তাঁকে (কল্যাণকে)! সহসা কেন এ কথা বললেন বরাবরের মমতা-অনুগত কল্যাণ কী বলছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল?
মমতাকে কল্যাণ-বার্তা
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার বার্তাই দিলেন দলের সিনিয়র নেতা এবং আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, তিনি অভিষেকের কর্মচারী তিনি। আগামী দিনে অভিষেকের কোনও কেস তিনি লড়বেন না। 'হয় আমাকে বাছুন, না-হয় অভিষেককে' মমতাকে ভয়ংকর তোপ ক্রুদ্ধ কল্যাণের।
নোটিসের পর নোটিস এবং
প্রসঙ্গত, অস্বস্তি যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ত্রিফলায় বিদ্ধ অভিষেক! একের পর নোটিস, নোটিসের পর নোটিস চলছেই। একদিকে, বিধানসভা সই-জালকাণ্ডে বারবার সিআইডির নোটিস; অন্য দিকে, ত্রিপুরার কোর্টে হাজিরার নোটিস অভিষেককে। এর মধ্যেই আবার শান্তিনিকেতন ভবনের বেআইনি অংশ ভাঙা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার। আর এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যেই অভিষেক নিয়ে তোপ কল্যাণের।
এবার বুলডোজার!
অভিষেকের শান্তিনিকেতন ভবনে এবার বুলডোজার! শান্তিনিকেতন ভবনের বেআইনি অংশ ভাঙার ক্ষেত্রে আর সময় নয় অভিষেককে। জানিয়ে দিল কলকাতা পুরসভা। ১৯ মে অভিষেকের শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-সহ ২১টি সম্পত্তিতে ৪০০ (১) ধারায় নোটিস ইস্যু করা হয়েছিল। তারপর কেটে গিয়েছে ২৪ দিন। তাই আর সময় দেওয়া হবে না-- এমনই সিদ্ধান্ত। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করেই ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর থেকে এসে গিয়েছে সবুজ সংকেত। ডিজির কাছ থেকে রিপোর্ট পেলেই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দেবেন প্রশাসক তথা পুরসভার কমিশনার।
ত্রিপুরা নোটিস
ওদিকে, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির নোটিস, সই জাল-কাণ্ডে সিআইডির নোটিসের পর এবার ত্রিপুরার খোয়াই আদালতের সমন। ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার খোয়াই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ওই মামলায় ডাকা হয়েছে অভিষেককে। আগামী ২২ জুন তাঁকে খোয়াই আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই সমন স্পিড পোস্ট মারফত পাঠানো হয়নি। আলিপুর আদালত মারফত এটি পাঠানো হয়েছে। আলিপুর আদালত এক জন বেলিফ নিয়োগ করে ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে পাঠায়। নিয়ম অনুযায়ী, এই ধরনের সমন কাউকে পৌঁছে দিতে হলে স্থানীয় থানায় জানিয়ে যেতে হয়। ফলে, সমনটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলিপুর আদালত যে বেলিফকে নিয়োগ করে, তিনি কালীঘাট থানায় যান। তারপর থানা ওই বেলিফকে নিয়ে যায় ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। এটি তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তৃণমূল দফতরের সরকারি ঠিকানাও এটি। সূত্রের খবর, বেলিফের উপর নির্দেশ ছিল-- হয় অভিষেকের হাতে এই নোটিসটি দিতে হবে কিংবা ওই ঠিকানায় দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে তার ছবি তুলে রাখতে হবে। কালীঘাট থানার বাহিনী-সহ বেলিফ যখন ৩০বি হরির চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বুধবার রাতে পৌঁছয়, তখন দেখা যায়, সেখানে দলের বেশ কয়েকজনের ভিড়। শুরু হয়ে যায় হট্টগোল। যা শুনতে পেয়ে বেলেঘাটার বিধায়ক কুনাল ঘোষ বেরিয়ে আসেন। বেলিফের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। সূত্রের খবর, দেওয়ালে না সেঁটে সমনের কাগজ রিসিভ করিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন কুণাল। এরপর বেলিফ ফোনে একজনের সঙ্গে কথা বলার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ভিতরে তাঁকে ঢুকতে দেখা যায়। সূত্রের খবর, ভিতরের এক জন কর্মীকে দিয়ে রিসিভ করিয়ে ওই কাগজটি দিয়ে গিয়েছেন তিনি।
পাল্টা চ্যালেঞ্জ
ওদিকে নোটিসের পর নোটিসে 'বিদ্ধ' হয়ে বসে নেই অভিষেকও। বিধানসভায় সই জাল মামলার সমগ্র এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে বিচারপতি কৌশিক চন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। প্রসঙ্গত এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেওয়া সিআইডির নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলার শুনানি আজ। সেই শুনানির শেষ পাওয়া আপডেট অনুযায়ী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে প্রাথমিক রক্ষাকবচ দেওয়ার ইঙ্গিত আদালতের। বিচারপতি বলেন, "আপনি তদন্তে সহযোগিতা করুন। ততদিন যাতে গ্রেফতার না করা হয়, সেটা দেখা হবে।" আদালতকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় জানান, "যখনই বলবে সিআইডি অফিসে গিয়ে তদন্তকারীদের সম্মুখীন হতে রাজি।"
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