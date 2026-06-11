Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee: হয় আমাকে বাছুন, না-হয় অভিষেককে মমতাকে ভয়ংকর তোপ ক্রুদ্ধ কল্যাণের

Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee: 'হয় আমাকে বাছুন, না-হয় অভিষেককে' মমতাকে ভয়ংকর তোপ ক্রুদ্ধ কল্যাণের

Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee: আগামী দিনে অভিষেকের কোন কেস তিনি লড়বেন না। সটান জানিয়ে দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললেন, তিনি (মমতা) হয় অভিষেককে বাছুন, নয় তাঁকে (কল্যাণকে)!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 11, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:22 PM IST
Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee: 'হয় আমাকে বাছুন, না-হয় অভিষেককে' মমতাকে ভয়ংকর তোপ ক্রুদ্ধ কল্যাণের
Image Credit: অভিষেকের হয়ে আর কেসও লড়বেন না কল্যাণ? ঠিক কী কী বললেন তিনি?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'হয় আমাকে বাছুন, না-হয় অভিষেককে' মমতাকে ভয়ংকর তোপ ক্রুদ্ধ কল্যাণের
Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee40 min ago
2
Mamata Banerjee44 min ago
3
Lionel Messi Passport Number Leaked52 min ago
4
Abhishek Banerjee1 hr ago
5
Abhishek Banerjee2 hrs ago