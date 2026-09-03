প্রাক্তন জামাই বিজেপি নেতা, শ'দুয়েক তৃণমূল কর্মী নিয়ে বাড়িতে হামলা! কল্যাণের বিরুদ্ধে FIR

বিধান সরকার: রাজনীতির ময়দানে প্রাক্তন জামাইকেও রেয়াত নয়! তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার FIR করলেন বিজেপি নেতা কবীর শংকর বোস। অভিযুক্তদের তালিকায় তৃণমূল কাউন্সিলর পাপ্পু সিং, রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান ও তৃণমূলকর্মীরাও।
কল্য়াণের প্রাক্তন জামাই কবীর শংকর। শ্রীরামপুর কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে দু'বার প্রার্থী হয়েছিলেন,কিন্তু হেরে যান। রাজ্যে তখন ক্ষমতায় তৃণমূল। ২০২০ সালে আক্রান্ত হন তিনি। অভিযোগ, কল্যাণের নেতৃত্বেই কবীর শংকরে উপর হামলা চালান প্রায় শ'দুয়েক তৃণমলকর্মী। রীতিমতো বাড়ি ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ। ভাঙচুর করা হয় গাড়িতে।
কবীর শংকের দাবি, পুলিসে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। উল্টে তাঁর বিরুদ্ধেই নাকি তদন্ত শুরু হয়! শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে সিবিআই তদন্ত হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়ে দেন, তিনি নির্দোষ। তাহলে দোষ কার? রাজ্য় পালাবদলের পর এখন বিচার চান শ্রীরামপুরের এই বিজেপি নেতা। শ্রীরামপুর থানা সাংসদ কল্য়াণ, তৃণমূল কাউন্সিলর পাপ্পু সিং, রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান ও তৃণমূলকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ঘটনায় আকাশ পাত্র নামে এক তৃণমূলকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
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