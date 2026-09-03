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প্রাক্তন জামাই বিজেপি নেতা, শ'দুয়েক তৃণমূল কর্মী নিয়ে বাড়িতে হামলা! কল্যাণের বিরুদ্ধে FIR

Kalyan Banerjee FIR: কল্য়াণের প্রাক্তন জামাই বিজেপি নেতা কবীর শংকর বসু। শ্রীরামপুর কেন্দ্রে দু'বার প্রার্থী হয়েছিলেন,কিন্তু হেরে যান। ২০২০ সালে আক্রান্ত হন তিনি।অভিযোগ, কল্যাণের নেতৃত্বেই কবীর শংকরে উপর হামলা চালান প্রায় শ'দুয়েক তৃণমলকর্মী। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 03, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:40 PM IST
প্রাক্তন জামাই বিজেপি নেতা, শ'দুয়েক তৃণমূল কর্মী নিয়ে বাড়িতে হামলা! কল্যাণের বিরুদ্ধে FIR
Image Credit: কল্যাণের বিরুদ্ধে FIR প্রাক্তন জামাইয়ের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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