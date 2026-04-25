West Bengal Assembly Election 2026: 'একটাও তৃণমূল কর্মীর গায়ে হাত পড়লে, অমিত শাহের আর জামা-কাপড় থাকবে না': চরম হুঁশিয়ারি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 25, 2026, 04:53 PM IST
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বেনজির তোপ তৃণমূল সাংসদ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিধান সরকার: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পারদ যত চড়ছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক নেতাদের বাগযুদ্ধের মাত্রা। এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ শানালেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোন্নগরে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তৃণমূলের কোনও কর্মীর গায়ে হাত পড়লে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শরীরে আর পোশাক থাকবে না। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ‘উল্টো ঝুলিয়ে দেওয়ার’ নিদানও শোনা গেল তাঁর গলায়। 

বিস্ফোরক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবার উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে কোন্নগরে একটি নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভা থেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি একের পর এক তোপ দাগেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি বিজেপি নেতৃত্ব বিরোধী শিবিরের প্রতি যে ধরনের কড়া ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার পাল্টা দিতে গিয়েই রীতিমতো রণংদেহি মেজাজে ধরা দেন সাংসদ।

অমিত শাহের আগের একটি মন্তব্যের রেশ টেনে কল্যাণ বলেন, 'অমিত শাহ, মুখের ভাষা সামলান। আপনার চেয়ে অনেক খারাপ ভাষায় কথা বলতে পারি আমরা। আপনাকে এমন ঝোলানো ঝোলাবো যে এক বছর ধরে ঝুলবেন।' তিনি আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, 'সারা ভারতবর্ষে গুন্ডামি করলেও জেনে রাখুন এটা বাংলা। এখানে বাঙালি জানে কী ভাবে লড়তে হয়। আপনার মতো জল্লাদকে কীভাবে হিসাব নিতে হয়, তা আমাদের জানা আছে।'

'অমিত শাহের জামা-কাপড় থাকবে না'

সাংসদের বক্তৃতায় এদিন সবথেকে বিতর্কিত অংশটি ছিল তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার প্রসঙ্গ। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা বা রাজনৈতিক হিংসার আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের একটা কর্মীর গায়ে হাত পড়লে আপনার (অমিত শাহ) শরীরে জামা-কাপড় থাকবে না বলে দিলাম।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, একজন প্রবীণ সাংসদ হয়েও তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিপন্থী।

প্রথম দফার ভোটের হিসাব

আক্রমণের পাশাপাশি প্রথম দফার ভোটের ফলাফল নিয়েও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখাল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গত ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম দফার নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হতে চলেছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী:

উত্তরবঙ্গ: জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের মতো জেলাগুলিতে তৃণমূল অভাবনীয় ফল করবে।

কোচবিহার: এই জেলায় বিজেপির আসন সংখ্যা শূন্যে নেমে আসবে বলে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন।

অন্যান্য জেলা: জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতেও ঘাসফুল শিবির দাপট দেখাবে বলে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

সাংসদের মতে, সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর ভরসা রেখেছেন এবং বিজেপির ‘বিভাজনের রাজনীতি’কে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রাজনৈতিক উত্তাপ 

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ‘জামা-কাপড় খুলে নেওয়া’ বা ‘ঝুলিয়ে রাখা’র মন্তব্যের পর বিজেপি নেতৃত্বের তরফে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসা শুরু হয়েছে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, হারের ভয়ে তৃণমূল নেতারা ভারসাম্য হারিয়ে এখন গুন্ডাদের মতো ভাষা ব্যবহার করছেন। তাঁরা এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানা গেছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল শিবিরের দাবি, বিজেপি নেতারা যখন প্রতিনিয়ত বাংলার সংস্কৃতি ও নেতাদের অপমান করেন, তখন তাঁদের ভাষায় জবাব দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোন্নগরের এই সভা থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আক্রমণাত্মক মেজাজ দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে কর্মীদের কতটা চাঙ্গা করতে পারে, সেটাই এখন দেখার।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার আগে শ্রীরামপুরের সাংসদের এই বিস্ফোরক মন্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও উত্তপ্ত করে তুলল। প্রশাসনের তরফেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে যাতে এই ধরনের উস্কানিমূলক ভাষণ থেকে এলাকায় কোনো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

