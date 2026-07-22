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'কীসের এত বিরক্তি, দিদিই দলটা শেষ করছেন...'! ২১ জুলাইয়ের পরই বিস্ফোরক কল্যাণ

Kalyan Banerjee: ২১ জুলাইয়ের সভার পরেই তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়া নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে তিনি 'অপমানজনক' বলে দাবি করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 22, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:23 PM IST
'কীসের এত বিরক্তি, দিদিই দলটা শেষ করছেন...'! ২১ জুলাইয়ের পরই বিস্ফোরক কল্যাণ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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