'কীসের এত বিরক্তি, দিদিই দলটা শেষ করছেন...'! ২১ জুলাইয়ের পরই বিস্ফোরক কল্যাণ

রাজীব চক্রবর্তী: ২১ জুলাইয়ের সভার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের বিস্ফোরক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা না শুনেই মঞ্চ ছেড়েছিলেন কল্যাণ। কার্যত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছিলেন তৃণমূল নেতা। আজও বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তিনি।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একের পর এক বোমা ফাটালেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা। কল্যাণ বলেন, 'কেউ কেউ বক্তব্য রাখছিল। আমি কুণালকে জিজ্ঞেস করি, কে কে বলবে উপাসনা আর প্রিয়াঙ্কা রয়েছে। সৌগতদা বলবেন। ওঁরা তখন পৌঁছয়নি। আমি বলি মহুয়াকে বলতে দিতে। কুণাল বলে লিস্টে মহুয়ার নাম নেই। অনুমতি নিয়ে তবে বলতে দেবে। তখন আমি বলি আমাকে বলতে দিতে। দিদিকে মেসেজ করি, উনি বলেন বিজেপিরা আটকে আছে।'
কল্যাণ আরও বলেন, 'আমি বলতে শুরু করি, অভিষেক এসে স্টেজে ঘুরতে থাকে। এরকম করতে নেই নিজের জনপ্রিয়তা দেখানোর জন্য। তখন বক্তৃতা বন্ধ রাখি ৫-৭ মিনিট। তারপর দিদি আসলেও আরও ৫ মিনিট বলি। তারপর দিদি আসার পর আমি অনুমতি নিয়েই বলি। কথা শেষ করতে দিদি অত্যন্ত অপমানজনকভাবে বলেন ১ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি। এভাবে পাবলিক হিউমিলিটি ভালো লাগে না দিনের পর দিন। অভিষেক এত বড় নেতা তাহলে দুমাস, আড়াই মাস ঘুরল না কেন ? আমি তো ঘুরেছি ঝুঁকি নিয়ে। কর্মীদের সাহস জুগিয়েছি।'
রীতিমত ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে প্রবীণ নেতা বলেন, 'দিদির এত ঘনঘন বিরক্ত হলে হবে না। দিদির যদি মনে হয় অভিষেক এসেছে বলে বলতে হবে, তাহলে অভিষেককে নিয়ে থাকুন। আমাদের ছেড়ে দিক। কোনও রক্তের সম্মান নিয়ে দিদি নেত্রী হননি। দিদিকে ভালোবাসি বলেই রাজনীতি করেছি। আজ তো আমি ছেড়ে দিয়ে বসে যেতে পারি। কী যায় আসে? আমার জীবন, যৌবন, প্রফেশন, সংসার সব দিদির জন্য স্যাক্রিফাইজ করেছি। উনি যদি অভিষেক অভিষেক করেন তাহলে তো আমাদের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে।'
তিনি আরও বলেন, 'বিজেপির বিরুদ্ধে আমি দলে থেকে লড়াই করব। আমি ওই ৮০ জন আর কুড়ি জনের মতো নই। দিদিকে বুঝতে হবে, নাহলে দল শেষ হয়ে যাবে। নেত্রীর সুখের সময় আমি দূরে আর দুঃখের সময় কাছে। সুখের সময় সুদীপ, চন্দ্রিমা, ববি করেন। আরজিকরের সময় দিদিকে মুখ্যমন্ত্রী থেকে সরাতে চেয়েছিল। এটা সত্য। আমি আর কুণাল তখন পাশে ছিলাম। কেউ কেউ আমাকে পছন্দ করেনা সেটা সত্যি। কিন্তু বাইরে সবাই আমাকে পছন্দ করে। আমি দিদিকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু দিদিকে রিজনেবল হতে হবে।'
'দিদি যদি মনে করেন, যখন যেটা বলবেন সেটা হবে না। যদি মনে করেন, অভিষেক, ডেরেক যা বলবে সেটা হবে তাহলে হবে না। যাঁরা বলেছিল, তাঁরা দলে থেকে লড়াই করতে হবে। তখন কাকলি আমার পাশে ছিল একমাত্র। সুখেন্দু প্ল্যান্ট করে আমাকে সরাতে চেয়েছিল। হরিণঘাটায় আমি একা বিজেপির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম। দিদিকে একটু বেরোতে বলেছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। শুধু কালীঘাট আর ঘরে বসে থাকলে হবে না। বাইরে বেরোতে হবে। দিদি যদি বাস্তব না বোঝে তাহলে দিদি যে দল তৈরি করেছে, সেই গল নিজের হাতেই শেষ করবেন।'
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