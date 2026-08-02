/উনি ২৬ বছর আগের সময়ে পড়ে রয়েছেন, কল্যাণের নিশানায় এবার তসলিমা নাসরিন

বিধান সরকার: মৌলবাদীদের বিক্ষোভের জেরে ১৯ বছর আগে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সেই তিনি ১৯ বছরে পর কলকাতায় ফিরে মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা, উগ্রবাদ, মুসলিম সমাজের উন্নয়ন নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন। এনিয়ে এবার পাল্টা বললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়য় বলেন, তসলিমা নাসরিন খুবই বিখ্যাত লেখিকা। ওঁর যা বক্তব্য দেখলাম তাতে আমার মনে হয়েছে মানসিকতায় উনি ২৬ বছর আগে পড়ে রয়েছেন। গত ২৫-২৬ বছরে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। উনি মুসলিমদের ভালো করে চেনেন, মৌলবাদ নিয়ে বলেন। কিন্তু বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ তো এক নয়!
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে উন্নয়ণের কথা বলতে গিয়ে কল্যাণ বলেন, আজকে পশ্চিমবাংলায় বাম জামানার শেষ থেকে শুরু করে তৃণমূল জমানায় মুসলিমদের জন্য প্রচুর উন্নয়ন করা হয়েছে। সেই উন্নয়নের ভাগীদার শুধু মুসলিম পুরুষরা নয় মহিলারাও হয়েছেন। তসলিমা বোধ হয় দেখেননি পশ্চিমবাংলার গ্রামে মুসলিম মেয়েরা সাইকেল নিয়ে স্কুল করছে। তাদের মধ্যে অনেকে ডাক্তার হচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকে অনেক বড় বড় শিক্ষাবিদ তৈরি হচ্ছে। অনেক উঁচু জায়গায় গিয়েছে। হিন্দুদের মধ্যেও সেরকম মহিলা কি নেই? যারা পড়তে পারছে না। বস্তিতে যারা থাকে!
কল্যাণের যুক্তি, আসল কথা ধর্ম বা জাত নয়, আসল কথা হল আর্থিক দিক দিয়ে কারা কতটা পিছিয়ে রয়েছে। কেউ যদি আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে তাহলে সে হিন্দু হোক বা মুসলিম তার একটা প্রভাব পড়ে। শিক্ষাই হচ্ছে আসল। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারলে সব রকম প্রতিবন্ধকতাকে লড়াই করে নেওয়া যায়। সেই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন আর্থিক সমাজিক প্রেক্ষাপটের উন্নয়নের কথা ওনার বক্তব্যে কোথাও দেখতে পেলাম না।
মৌলবাদের কথা টেনে তৃণমূল সাংসদ বলেন, উনি কাদের ডাকে এসেছেন? কাদের কাছে এসেছেন? যিনি মুসলিম মৌলবাদের কথা বলেন! যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাকে সম্বর্ধনা দিলেন তিনি তো কট্টর হিন্দুবাদী। তিনি তো হিন্দু রাষ্ট্র চান, তিনি শুধু হিন্দুত্ব চান। তাহলে তফাতটা কোথায় রইল! আর ভারতবর্ষের সংবিধান তো ওনার কথায় বদলে দেওয়া যাবে না। সংবিধানের আর্টিকেল ২৯ আর ৩০ এ সংখ্যালঘুদের প্রটেকশনের কথা বলা হয়েছে। সেই প্রটেকশনটা তো দিতে হবে। রাষ্ট্র কোনো ধর্ম দেখবে না। কিন্তু উনি কি জানেন পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম দেখে দেখে মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এটা কি উনি জানেন যে 'জয় শ্রীরাম' বলবে না সেই হিন্দুদের উপরেও আঘাত আসছে। এটা কি উনি জানেন?
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