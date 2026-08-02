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উনি ২৬ বছর আগের সময়ে পড়ে রয়েছেন, কল্যাণের নিশানায় এবার তসলিমা নাসরিন

Kalyan Banerjee on Taslima Nasrin: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে উন্নয়ণের কথা বলতে গিয়ে কল্যাণ বলেন, আজকে পশ্চিমবাংলায় বাম জামানার শেষ থেকে শুরু করে তৃণমূল জমানায় মুসলিমদের জন্য প্রচুর উন্নয়ন করা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:49 PM IST
উনি ২৬ বছর আগের সময়ে পড়ে রয়েছেন, কল্যাণের নিশানায় এবার তসলিমা নাসরিন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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