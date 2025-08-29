Kalyani-Barrackpore Expressway Incident: স্বামীকে আটকে রেখে ৮ জন মিলে স্ত্রীকে গণধ*র্ষ*ণ কল্যাণী-ব্যারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ের নীচে! একজন বেকসুর খালাস আর বাকিদের...

Kalyani-Barrackpore Expressway Incident: স্বামীকে আটকে রেখে ৮ জন মিলে স্ত্রীকে গণধ*র্ষ*ণ কল্যাণী-ব্যারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ের নীচে! একজন বেকসুর খালাস আর বাকিদের...
Kalyani-Barrackpore Expressway gang rape: ভোরবেলা রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। সেই সময় অপরাধীরা রেল ব্রিজের নীচে স্বামীর চোখের সামনেই...
বিশ্বজিৎ মিত্র: স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণ! স্বামীর চোখের সামনেই স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে ৭ জন মিলে। কল্যাণী-ব্যারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ে এলাকায় হওয়া সেই ঘটনায় শিউরে উঠেছিল সারা রাজ্য। এবার সেই ঘটনায় নদিয়ার কল্যাণী আদালত ৭ অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ৫০০০০ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল। তবে অমিত রায় নামে এক অভিযুক্তরে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে কল্যাণীর এডিজে আদালত।
ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৪-এর ৩০ অক্টোবর। সেদিন সকালবেলায় কল্যাণী-ব্যারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ের নীচ দিয়ে স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছিলেন নির্যাতিতা গৃহবধূ। অভিযোগ সেইসময় স্বামীর চোখের সামনেই ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয়। তদন্তে নেমে কল্যাণী থানার পুলিস মোট আটজনকে গ্রেফতার করে। শুরু হয় ফরেনসিক তদন্ত। ঘটনায় ৮ অভিযুক্তের নামে অভিযোগ দায়ের হয়। কল্যাণী থানার পুলিস ৮ জনকেই গ্রেফতার করে। দোষীদের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাঁচরাপারা এলাকায়।
অভিযোগ, কল্যাণী থানা এলাকায় কল্যাণী– বারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ের কল্যাণী রেল ব্রিজের নীচে ওই বিবাহিতা তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়। স্বামীকে আটকে রেখে চলে এই অত্যাচার। ভোরবেলা রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। সেই সময় অপরাধীরা রেল ব্রিজের নীচে বসে জুয়া খেলছিল। এই ঘটনায় কল্যাণী থানায় ধৃতদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়।
৭ মাস ধরে চলে শুনানি। অবশেষে আজ সাজা ঘোষণা করল কল্যাণী এডিজে আদালত। আরজিকর ঘটনার পর পরই এই ঘটনায় ফের শোরগোল পড়ে যায় গোটা রাজ্যে।
