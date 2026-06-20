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ভোটের ভরাডুবির জের? কল্যাণী পৌরসভায় বড় ধাক্কা তৃণমূলের, পদত্যাগ হেভিওয়েট ৩ নেতার

পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর বলরাম মাঝি তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। একইসঙ্গে পদত্যাগ করেছেন পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রানা চক্রবর্তী এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশীষ হালদার। তিনজনই তাঁদের পদত্যাগপত্র কল্যাণী মহকুমা দফতরে জমা দেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:25 AM IST
ভোটের ভরাডুবির জের? কল্যাণী পৌরসভায় বড় ধাক্কা তৃণমূলের, পদত্যাগ হেভিওয়েট ৩ নেতার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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ভোটের ভরাডুবির জের? কল্যাণী পৌরসভায় বড় ধাক্কা তৃণমূলের, পদত্যাগ হেভিওয়েট ৩ নেতার
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