/ভোটের ভরাডুবির জের? কল্যাণী পৌরসভায় বড় ধাক্কা তৃণমূলের, পদত্যাগ হেভিওয়েট ৩ নেতার

বিশ্বজিৎ মিত্র: নদীয়ার কল্যাণী পৌরসভায় বড়সড় রাজনৈতিক উলটপুরাণ! তৃণমূলের অন্দরে ফাটল চওড়া করে শুক্রবার একযোগে ইস্তফা দিলেন উপ-পৌরপ্রধান-সহ ৩ প্রভাবশালী কাউন্সিলর। দলের সমস্ত সাংগঠনিক পদ ও কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এই তিন হেভিওয়েট নেতা। উপ-পৌরপ্রধান এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলরাম মাঝি, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রানা চক্রবর্তী, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশীষ হালদার। শুক্রবার কল্যাণী মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্যাণীর রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
কেন এই আকস্মিক পদত্যাগ?
পদত্যাগের কারণ হিসেবে মূলত 'জনমত' ও 'গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা'-কেই ঢাল করেছেন বিদায়ী কাউন্সিলররা। বলরাম মাঝির বক্তব্য, “কল্যাণীর মানুষ এবার তৃণমূলের পক্ষে রায় দেননি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের সমর্থন ছাড়া পদে থাকা উচিত নয়। নতুন সরকার গঠনের পর যাতে নাগরিক পরিষেবা থমকে না যায়, তাই এই সিদ্ধান্ত।” তিনি দলের সমস্ত পদও ছেড়েছেন। দেবাশীষ হালদারের কথায়, “যে দলের হয়ে আমরা প্রতিনিধিত্ব করছিলাম, সেই দল রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়েছে। মানুষের রায় মেনে নিয়েই আমরা তিনজন পদত্যাগ করেছি। তবে এখনই অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন নেই।”
বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি
২০২২ সালের পৌর নির্বাচনে কল্যাণী পৌরসভার ২১টি আসনের সবকটিতেই জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ছবিটা পুরোপুরি বদলে যায়। কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ডা. অতীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে হারিয়ে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী অনুপম বিশ্বাস। কল্যাণী শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই তৃণমূল অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। এই ভরাডুবির পর থেকেই পৌর বোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চলছিল, যা শুক্রবার তিন কাউন্সিলরের পদত্যাগে বাস্তব রূপ নিল।
"বিজেপিতে জায়গা নেই", কড়া হুঁশিয়ারি পদ্ম শিবিরের
তৃণমূলের এই ভাঙন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিজেপির কিষান মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিবাস মণ্ডল। তিনি সাফ জানিয়েছেন, "যাঁরা এতদিন ক্ষমতায় থেকে আজ দায়িত্ব ছেড়ে পালাচ্ছেন, মানুষ তাঁদের ভুলবে না। বিজেপিতে এঁদের কোনও জায়গা নেই। আগামী দিনে কল্যাণী পৌরসভায় আরও বড় ভাঙন দেখা যাবে।"
কল্যাণী পৌরসভার ভবিষ্যৎ কী?
বর্তমানে নদীয়া জেলার একাধিক পৌরসভা যেমন গয়েশপুর পৌরসভা- ভেঙে দিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। কল্যাণী পৌরসভার চেয়ারম্যান ড. নিলিমেশ রায় চৌধুরী এখনও পদত্যাগ না করলেও, উপ-পৌরপ্রধান-সহ তিনজনের এই আকস্মিক বিদায়ের পর পৌরসভার প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ ও রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে ঘোরে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
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