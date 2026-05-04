Kamarhati Assembly Election Results 2026: মদন ম্যাজিক নাকি অরূপ চমক? কলকাতার নজরেও কামারহাটি

 Kamarhati assembly election 2026 Results:  কলকাতার নজরেও রয়েছে কামারহাটি। এবার  মদন ম্যাজিক নাকি অরূপ চমক?

শুভপম সাহা | Updated By: May 4, 2026, 11:09 AM IST
কামারহাটিতেও নজর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দমদম লোকসভা আসনের অন্যতম একটি অংশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রJ কামারহাটি পৌরসভার ৩১টি ওয়ার্ড—১ থেকে ১৬ এবং ২১ থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড—জুড়ে বিস্তৃত। এটি কলকাতা মহানগর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। কামারহাটিতে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ধারাবাহিক ভাবে বেড়েছে। ২০১১ সালে ১,৬১,৮০৯ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ১,৮৪,২৮১, ২০১৯ সালে ১,৮৮,৮৪০, ২০২১ সালে ১,৯৭,০১৩ এবং ২০২৪ সালে ২,০২,৪১৮-তে পৌঁছেছে। মোট ভোটারের মধ্যে মুসলিমদের হার প্রায় ২২.৩০ শতাংশ, তফসিলি জাতিদের ৩.৭৬ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতিদের ১.০৬ শতাংশ; এটি সম্পূর্ণ একটি শহুরে আসন, যেখানে ভোটার তালিকায় কোনো গ্রামীণ ভোটারের নাম নেই। ভোটার উপস্থিতির হার বরাবরই উপরের দিকে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমার প্রবণতাই লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০১১ সালে এই হার ছিল ৭৮.৯৬ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৭৪.৯০ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৭৩.৫৯ শতাংশ, ২০২১ সালে ৭৩.২৫ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৭০.৩৫ শতাংশ।

আজকের লড়াই

বিজেপি: অরূপ চৌধুরী (পুলক)
তৃণমূল: মদন মিত্র
কংগ্রেস: কল্লোল মুখোপাধ্যায়

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের মদন মিত্র সিপিআইএমের তৎকালীন বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায়কে ২৪,৩৫৪ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে ছিলেন। ২০১৬ সালে মানস ঘুরে দাঁড়ান এবং মদনকে ৪,১৯৮ ভোটে পরাজিত করেন। তবে ২০২১ সালে মদন আবারও এই আসনটি ফিরে পান এবং বিজেপির অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩৫,৪০৮ ভোটের ব্যবধানে হারান। কামারহাটিতে বিজেপির উত্থান ছিল ধীরগতিতে, তবে তা ছিল, এটাই লক্ষণীয়। দলটির ভোটের হার ২০১১ সালে ১.৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ৭.৮৩ শতাংশে পৌঁছায় এবং এরপর ২০২১ সালে তা একলাফে ২৬.৬৪ শতাংশে উন্নীত হয়। অন্যদিকে সিপিআইএম ২০১১ সালে ৩৮.৯২ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৪৫.০৯ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ১৯.৬২ শতাংশ ভোট পায়। লোকসভা নির্বাচনে, ২০০৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত চারটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিটিতেই কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ছিল। সিপিআইএমের তুলনায় তাদের ভোটের ব্যবধান ছিল ২০০৯ সালে ২,৩৬৫ ভোট এবং ২০১৪ সালে ১৪,৮১০ ভোট; আর বিজেপির তুলনায় এই ব্যবধান ছিল ২০১৯ সালে ১৭,৭২৫ ভোট এবং ২০২৪ সালে প্রায় ১৮,৮০০ ভোট।

এবার কী হতে চলেছে

২০২৬ সালের নির্বাচনে কামারহাটি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্টই সুবিধাজনক জায়গা থেকে লড়াইয়ে নেমেছে এবং আপাতদৃষ্টিতে এই আসনটি হারানোর কোনও আশু ঝুঁকি নেই। এখানে বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট এখনও সক্রিয় ও অটুট রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা ১৯.৬২ শতাংশ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ২৩.২৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও, তারা এখনও তৃণমূলকে কোনো জোরাল চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হয়নি, যেখানে ২০২১ সালে তৃণমূল তাদের চেয়ে ২৪.৫০ শতাংশ পয়েন্টে এবং ২০২৪ সালে ১৩.২০ শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। কোনও নাটকীয় পটপরিবর্তন না ঘটলে, ২০২৬ সালে কামারহাটিতে এক ত্রিমুখী লড়াই হতে চলেছে। এই লড়াইয়ে বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে ভাগ বসানো এবং বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়া নিজেদের ভোটারদের পুনরায় ফিরিয়ে আনার সক্ষমতা তাদের রয়েছে। তবে আপাতত, এই ছোট, শহুরে ও শিল্পসমৃদ্ধ আসনটির ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ ভাবে অটুট।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

