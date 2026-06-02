/Madan Mitra: মদন মিত্রের অফিসে পুলিসের হানা, তোলাবাজির অভিযোগে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ গুড্ডুকে হাতকড়া পরিয়ে ঘোরাল পুলিস

বরুণ সেনগুপ্ত: কামারহাটি বিধানসভা এলাকার ব্যবসায়ীদের আতঙ্ক দূর করতে এবং অপরাধীদের কড়া বার্তা দিতে এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল ব্যারাকপুর কমিশনারেটের বেলঘড়িয়া থানার পুলিস। এলাকার দাপুটে নেতা তথা কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আনিসুর রহমান ওরফে গুড্ডু আনসারীকে হাতকড়া পরিয়ে গোটা উদয় ভিলা এলাকায় ঘোরানো হলো। পুলিসের এই অ্যাকশনকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ধৃত আনিসুর রহমান ওরফে গুড্ডু কামারহাটির উদয় ভিলা এলাকায় বিধায়ক মদন মিত্রের কার্যালয় দেখাশোনা করার দায়িত্বে ছিলেন। তবে অভিযোগ, বিধায়কের নাম ভাঙিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে গোটা উদয় ভিলা ও সংলগ্ন এলাকায় কাটমানি সিন্ডিকেট, তোলাবাজি এবং একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের সাম্রাজ্য চালাচ্ছিলেন এই গুড্ডু। তাঁর দাপট এবং ভয়ে এতদিন তটস্থ হয়ে থাকতেন উদয় ভিলার ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা। ভয়ে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পেতেন না।
অবশেষে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সমাজবিরোধীদের ডানা ছাঁটতে কোমর বেঁধে নামে বেলঘড়িয়া থানার পুলিস। গত পরশুদিন রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গুড্ডু আনসারীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু শুধু গ্রেফতারেই ক্ষান্ত থাকেনি পুলিস। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মন থেকে গুড্ডুর তৈরি করা আতঙ্কের পরিবেশ দূর করতে এবং প্রশাসনের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে এক অভিনব কৌশল নেওয়া হয়।
এদিন ধৃত গুড্ডুকে রীতিমতো লোহার হাতকড়া পরিয়ে উদয় ভিলা এলাকার অলিগলি এবং মূল রাস্তা দিয়ে হাঁটায় পুলিস। অপরাধীর এই হাল দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি, এই অভিযানের অংশ হিসেবে উদয় ভিলার ওই বিতর্কিত বিধায়ক কার্যালয়টির তালা খোলে পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে কার্যালয়ের ভেতর থেকে বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সন্দেহজনক নথি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই নথিগুলি থেকে গুড্ডুর অসামাজিক কাজকর্মের জাল কতদূর বিস্তৃত ছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
