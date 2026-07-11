/কামদুনি কাণ্ডে নয়া মোড়: সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইয়ে আর বিরোধিতা নয়, সাহায্য করবে রাজ্য

পিয়ালি মিত্র: এক দশক পেরিয়েও কামদুনি গণধর্ষণ-খুন নিয়ে আইনি লড়াই জারি রয়েছে। এবার সেই হাইপ্রোফাইল কামদুনি মামলায় নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষে এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতার পরিবারের হয়ে আইনি লড়াই লড়তে এবার রাজ্য নিজেই সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করতে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে যে রাজ্য সরকার নির্যাতিতার পরিবারের আবেদনের বিরোধিতা করে আসছিল, বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
বারাসাত কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট: আইনি লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট
কামদুনি মামলার শুরু থেকেই নির্যাতিতার পরিবার নিজেদের পছন্দমতো বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছিল। এই মর্মে প্রথমে বারাসাত নিম্ন আদালত নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষে রায় দিয়ে সরকারি আইনজীবী দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছিল। কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। কলকাতা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং সুবিচারের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নাড়ে কামদুনির প্রতিবাদী মঞ্চ ও নির্যাতিতার পরিবার। সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিন ধরে এই মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, বারাসত আদালতের রায় কলকাতা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল। এরপর মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। কিন্তু এতদিন রাজ্য সরকার নির্যাতিতার পরিবারের অবস্থানের বিরোধিতা করছিল। বর্তমান সরকার সেই অবস্থান থেকে সরে এসে নির্যাতিতার পরিবারকে আইনজীবী দিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।
অবস্থান বদল রাজ্য সরকারের
এতদিন পর্যন্ত এই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের অবস্থান ছিল নির্যাতিতার পরিবারের দাবির বিপক্ষে। কিন্তু নতুন নীতিগত সিদ্ধান্তের পর রাজ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা আর নির্যাতিতার পরিবারের বিরোধিতা করবে না। বরং সুপ্রিম কোর্টে যাতে নির্যাতিতার পরিবার আইনি লড়াইয়ে পূর্ণ সহযোগিতা পায়, তার জন্য রাজ্যের তরফ থেকেই আইনজীবীর ব্যবস্থা করা হবে।
আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্যের এই ইতিবাচক অবস্থান পরিবর্তনের ফলে সুপ্রিম কোর্টে কামদুনি মামলার মোড় অনেকটাই ঘুরে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে সুবিচারের আশায় লড়ে যাওয়া কামদুনির প্রতিবাদী মুখ ও নির্যাতিতার পরিবারের জন্য এটি একটি বড় নৈতিক জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।
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