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কামদুনি কাণ্ডে নয়া মোড়: সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইয়ে আর বিরোধিতা নয়, সাহায্য করবে রাজ্য

Kamduni Case: কামদুনি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতার পরিবারের আইনি লড়াইয়ে আর বিরোধিতা করবে না রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য এর বিরোধিতা করলেও, এবার অবস্থান বদলে সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতার পরিবারকে সরকারি আইনজীবী দিয়ে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 11, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:35 PM IST
কামদুনি কাণ্ডে নয়া মোড়: সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইয়ে আর বিরোধিতা নয়, সাহায্য করবে রাজ্য
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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