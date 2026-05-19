/Kankalitala: ১০০৮ ড্রাম গঙ্গাজলে ধোয়া হল পুরো কঙ্কালীমায়ের মন্দির-চত্বর; কারণ জানেন?

প্রসেনজিৎ মালাকার: ১০০৮ ড্রাম গঙ্গাজলে কঙ্কালীমায়ের মন্দিরে শুদ্ধিকরণ (Kankalitala Temple Washed by Ganga Water)। রাজনীতি না করার বার্তা (Message of no politics in Kankalitala Temple)
কঙ্কালীতলায়
বোলপুরের কঙ্কালীতলায় কঙ্কালী মায়ের মন্দিরে ফের বিশেষ শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। মঙ্গলবার সকাল থেকে মন্দির চত্বর ১০০৮ ড্রাম গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া হয়। পাশাপাশি হোম-যজ্ঞের মাধ্যমে মন্দির ও আশপাশের পরিবেশ শুদ্ধিকরণ করা হয়।
বিধর্মীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ
উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই কঙ্কালীতলা মন্দিরে বিধর্মীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা মন্দির চত্বরে ব্যানার টাঙিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।
'কোনও রাজনীতি নয়'
এদিন এই শুদ্ধিকরণ কর্মসূচির পাশাপাশি মন্দির কর্তৃপক্ষ ও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, মন্দির চত্বরে কোনও ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। ধর্মীয় স্থানের পবিত্রতা বজায় রাখতে সকল রাজনৈতিক দল ও সমর্থকদের সংযত থাকার আহ্বান জানানো হয়।
ঐতিহ্যবাহী সতীপীঠ কঙ্কালীতলা
বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দিরকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। এই মন্দিরের পবিত্রতা ও প্রাচীন আচার-অনুশাসন বজায় রাখার লক্ষ্যে মন্দিরে এসে বিশেষ পুজো ও শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি পালন করেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নেতা ও কর্মীরা। বিজেপি নেতা-কর্মীরা এসে পুরোহিতদের বলেন, মন্দিরে কোন বিধর্মী মানুষ প্রবেশ করতে পারবেন না ও পুজো দিতে পারবেন না। হিন্দু ছাড়া কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না! এমনই নির্দেশিকা দেওয়ার পাশাপাশি কঙ্কালীতলা মন্দিরের গেটে পোস্টারও সাঁটিয়ে দেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির নেতাকর্মীরা সেবাইতদের সঙ্গে বৈঠক করে মন্দির পরিচালনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও ধর্মীয় নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার উপর জোর দেন। তারা স্পষ্ট জানান, ভবিষ্যতে মন্দিরে প্রবেশ ও পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাচীন ধর্মীয় বিধি মেনে চলতেই হবে। বিশেষ করে গর্ভগৃহে প্রবেশ ও পুজোর ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। মন্দিরসূত্রে জানা গিয়েছিল, সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন অপ্রচলিত পদ্ধতিতে পুজো দেওয়া এবং নিয়ম-বহির্ভূত প্রবেশের ঘটনা সামনে আসছিল। এর পরই এই সিদ্ধান্ত।
