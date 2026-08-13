/খড়গপুর IIT তে ভয়ংকর ঘটনা: ক্লাসরুমের ৪ তলার বারান্দা থেকে জাস্ট নীচে পড়ল অঙ্কিতের দেহ, আর উঠলই না-- আত্মহত্যা না খুন?

ই গোপি: দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাসংস্থান খড়্গপুর আইআইটিতে ফের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য। ক্যাম্পাস চত্বরে আবারও ট্র্যাজেডির ছায়া। পুলিস সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেল আনুমানিক ৩টে ৪০ মিনিট নাগাদ ক্যাম্পাসের সর্বাধুনিক ক্লাসরুম কমপ্লেক্স ‘নালন্দা বিল্ডিং’-এর ওপর থেকে আচমকা নীচে পড়ে যান এক তরুণ ছাত্র। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত ছাত্রের নাম অঙ্কিত শর্মা (১৯)। তিনি রাজস্থানের নাগৌরের বাসিন্দা ছিলেন। ২০২৪ জুলাই মাসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিটেক কোর্সে ভর্তি হয়ে খড়্গপুর আইআইটিতে এসেছিলেন অঙ্কিত। বর্তমানে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং ক্যাম্পাসের গোখলে ছাত্রাবাসে (Gokhale Hall of Residence) থাকতেন।
ঘটনার বিবরণ
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে নালন্দা কমপ্লেক্সে অঙ্কিতের ক্লাস ছিল। বিকেল ৩টে ৪০ মিনিট নাগাদ হঠাৎই নালন্দা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে (একটি সূত্রের দাবি চারতলা, অন্য সূত্রের মতে তিন তলার বারান্দা) বিকট শব্দে নীচে আছড়ে পড়েন তিনি। ঘটনার পরপরই রক্তে ভেসে যায় পুরো এলাকা। বিকট শব্দ শুনে নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য ছাত্ররা ছুটে আসেন।
তাঁকে তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে আইআইটি ক্যাম্পাসের মধ্যেই অবস্থিত ডঃ বি সি রায় টেকনোলজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
তদন্তে পুলিশ, ধোঁয়াশা মৃত্যুর কারণ নিয়ে
খবর পেয়েই অকুস্থলে পৌঁছায় খড়্গপুর টাউন থানার হিজলি ফাঁড়ির পুলিস। তারা মৃতদেহের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করেছে।
দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা? ছাত্রটি কি ক্লাস শেষে বা বিরতির সময় অসাবধানতাবশত বারান্দা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন, নাকি এর পেছনে রয়েছে অবসাদজনিত কোনও মানসিক চাপ ও আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত-- তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা: নালন্দা বিল্ডিংয়ের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিস, যাতে ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে সেখানে কী ঘটেছিল তা স্পষ্ট হয়।
সহপাঠীদের জিজ্ঞাসাবাদ: অঙ্কিতের বন্ধু ও গোখলে হোস্টেলের সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মানসিক পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
মেধার আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত খড়্গপুর আইআইটিতে বারবার পড়ুয়াদের এই ধরণের রহস্যমৃত্যু বা মৃত্যুর ঘটনায় ক্যাম্পাস চত্বরে শোকের পাশাপাশি আতঙ্ক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার পর মৃত ছাত্রের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তবে এই চাঞ্চল্যকর ও রহস্যময় মৃত্যু প্রসঙ্গে আইআইটি কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য করা হয়নি।
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