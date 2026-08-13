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খড়গপুর IIT তে ভয়ংকর ঘটনা: ক্লাসরুমের ৪ তলার বারান্দা থেকে জাস্ট নীচে পড়ল অঙ্কিতের দেহ, আর উঠলই না-- আত্মহত্যা না খুন?

IIT Kharagpur Student mysterious death: দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা? ছাত্রটি কি ক্লাস শেষে বা বিরতির সময় অসাবধানতাবশত বারান্দা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন, 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 13, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:04 PM IST
খড়গপুর IIT তে ভয়ংকর ঘটনা: ক্লাসরুমের ৪ তলার বারান্দা থেকে জাস্ট নীচে পড়ল অঙ্কিতের দেহ, আর উঠলই না-- আত্মহত্যা না খুন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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