Karimpur Assembly election result 2026 Live: সীমান্ত শহর করিমপুরে কি তৃণমূলের ম্যাজিক অটুট? না কি কামব্যাকে উল্টে যাবে সমীকরণ?
West Bengal Election 2026: একদা বাম দুর্গ করিমপুরে ২০২৬-এর লড়াই এখন মর্যাদার প্রশ্ন। ২০২৪-এর লোকসভা ট্রেন্ডে তৃণমূলের লিড থাকলেও তৃণমূল প্রার্থী সোহম চক্রবর্তীকে কড়া চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন বিজেপির সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সিপিআইএম-এর প্রভাস মজুমদার। রেকর্ড ৯২.৯৩% ভোটদান আর বিতর্কিত ‘এসআইআর’ তালিকার আবহে নদীয়ার এই হাইভোল্টেজ কেন্দ্রের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নদিয়া জেলার ৭৭ নম্বর করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন, যা বর্তমানে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। এই কেন্দ্রটি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম নির্বাচনে কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টির হরিপদ চট্টোপাধ্যায় জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি সিপিআই(এম)-এর দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। প্রফুল্ল কুমার ভৌমিক ও চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস এই দীর্ঘ সময়ে একাধিকবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১১ সালে পরিবর্তনের নির্বাচনে বামেরা জয়ী হলেও ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র প্রথমবার এখানে ঘাসফুল ফোটান।
২০২৬-এর রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রধান প্রার্থীরা হলেন:
তৃণমূল (TMC): সোহম চক্রবর্তী
বিজেপি (BJP): সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
সিপিআইএম (CPM): প্রভাস মজুমদার
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে
ফলাফলের স্ট্যাটাস: চতুর্থ রাউন্ড শেষে করিমপুর বিধানসভায় ১৪৭৫৩ ভোটে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সোহম চক্রবর্তী
২০২১ বিধানসভা:
তৃণমূল কংগ্রেসের বিমলেন্দু সিংহ রায় ১,১০,৯১১ ভোট পেয়ে জয়ী হন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ পেয়েছিলেন ৮৭,৩৩৬ ভোট। জয়ের ব্যবধান ছিল ২৩,৫৭৫ ভোট।
২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের অংশ হিসেবে করিমপুর বিধানসভা খণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের লিড বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বিজেপি দ্বিতীয় শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলেও তৃণমূলের ভোট শেয়ার বেশি ছিল।
উপনির্বাচন:
২০১৯ সালে মহুয়া মৈত্র সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় এই আসনে উপনির্বাচন হয়। সেই উপনির্বাচনে তৃণমূলের বিমলেন্দু সিংহ রায় প্রায় ২৪,১১৯ ভোটের ব্যবধানে বিজেপির জয়প্রকাশ মজুমদারকে পরাজিত করেছিলেন। ২০২১-এর পর এই কেন্দ্রে নতুন করে কোনও উপনির্বাচন হয়নি।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
