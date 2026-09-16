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রেল গেট খোলা দেখে তীব্র হর্ন বাজাতে শুরু করল কাটোয়া ব্যান্ডেল লোকাল, ঘুম থেকে উঠে গেট বন্ধ করলেন গেটম্যান

Katwa Railgate: গত ১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ স্টেশন ও গোবিন্দপুর রেলগেটের মাঝে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 16, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:11 AM IST
রেল গেট খোলা দেখে তীব্র হর্ন বাজাতে শুরু করল কাটোয়া ব্যান্ডেল লোকাল, ঘুম থেকে উঠে গেট বন্ধ করলেন গেটম্যান

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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