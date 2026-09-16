/রেল গেট খোলা দেখে তীব্র হর্ন বাজাতে শুরু করল কাটোয়া ব্যান্ডেল লোকাল, ঘুম থেকে উঠে গেট বন্ধ করলেন গেটম্যান

বিধান সরকার: খোলা রেল গেট গোটা দেশেরই এক বড় সমস্যা। বহু দুর্ঘটনা হয়েছে রেল গেট খোলা থাকা ও সাধারণ মানুষের বেপরোয়া যাতায়াতের কারণে। গত জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদে ৫ স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু হয়ে খোলা রেল গেটে গাড়ি ঢুকে পড়ায়। এবার সেই একই ভুল হাওড়া-কাটোয়া লাইনে।
কাটোয়া লাইনে সোমরা কোলোরায় একটি রেল গেট রয়েছে। মঙ্গলবার সেটি খোলা ছিল। সেইসময় সেখানে এসে পড়ে ট্রেন। তিনি দেখেন রেল গেট খোলা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন। স্থানীয়দের বক্তব্য লাইন পারাপার করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন রেল গেট খেলা রয়েছে। আর রেল গেটের কিছুটা আগে ৩৭৭৫৪ ডাউন কাটোয়া ব্যান্ডেল লোকাল দাঁড়িয়ে হর্ন দিচ্ছে। ট্রেনের হর্ন শুনে তড়িঘড়ি গেটম্যান ছুটে এসে গেট বন্ধ করেন।
উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ স্টেশন ও গোবিন্দপুর রেলগেটের মাঝে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। খোলা লেভেল ক্রসিং এ একটি পুলকারকে ধাক্কা মারে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। মৃত্যু হয় ৫ স্কুল পড়ুয়ার।
গেটম্যানকে পরে গ্রেফতার করা হয়।
এদিন সকালে ছোট ছোট পড়ুয়াদের নিয়ে একটি স্কুলভ্যান স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। ঘটনার সময় ওই রেলগেটটি বন্ধ ছিল। একটি ট্রেন চলে যাওয়ার পর গেটম্যান রেলগেটটি তুলে দিলে লাইনে ঢোকে ভ্যানটি। কিন্তু অভিযোগ, ঠিক সেই মুহূর্তেই অপর লাইনে চলে আসে আর একটি ট্রেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রেনটি সরাসরি স্কুলভ্যানটিতে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়ে পড়ুয়ারা।
গেট খোলা থাকলে অনেকেই রেল গেট পার হন। সোমরা কোলোরার ক্ষেত্রে বড় দূর্ঘটনা ঘটতে পারত। গেট খোলা দেখে চালক ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় বিপদ হয়নি। গেট বন্ধ হওয়ার পর ট্রেন বেরিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা গিয়ে জিরাট স্টেশন মাস্টারের কাছে ঘটনার নালিশ করেন।
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