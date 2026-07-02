/মধ্যরাতে গান্ধী মূর্তি মুখ ঢাকল কালো কাপড়ে, সিসিটিভি ফুটেজ ধরে গ্রেফতার অভিযুক্ত, কী ছিল রমনের উদ্দেশ্য?

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: কাটোয়ায় গান্ধী মূর্তির মুখ ঢেকে দেয় কালো কাপড়ে। জাতির জনকের মূর্তির সঙ্গে কে করল এমন কাণ্ড। কাটোয়া জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়ায়। সিসি ক্যামেরার সূত্র ধরে ইতোমধ্যে পুলিস আটক করেছে এক ব্যক্তিকে। অভিযুক্ত একজন ভবঘুরে। কাটোয়ার গান্ধী মূর্তির মুখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে ব্যক্তিকে। অভিযুক্ত বিহারের দারভাঙা জেলার বাসিন্দা রমন কুমার ঝা।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মধ্যরাতে রাস্তা জনশূন্য। শুধু কুকুর চিত্কার করছে। সেই সময় এক ব্যক্তি সিঁড়ি দিয়ে উঠে মহাত্মা গান্ধী মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর একে একে নিজের পরা জামাকাপড় খুলে মূর্তির মুখ ঢেকে দেয়। তারপর খালি গায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নির্বিকারে চলে যায়।
সে কেন এই কাজ করল তার কোনো সদুত্তর পুলিস জানতে পারেনি। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিস অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে শহর জুড়ে দিনভর তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে বুধবার রাতের দিকে কাটোয়া স্টেশন এলাকা থেকে অভিযুক্ত বিহারের দারভাঙা জেলার বাসিন্দা রমন কুমার ঝাকে গ্রেফতার করে শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে কাটোয়া থানায় নিয়ে আসে। পুলিস সূত্রে জানা যায়, গান্ধী মূর্তির অবমাননাকারী রমন কুমার ঝা মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে এক ব্যক্তি। প্যানকার্ড এবং আধার কার্ড দেখে অভিযুক্তের নাম ঠিকানা জানতে পারে পুলিস। সিসি ক্যামেরার ছবিতে দেখা যায় গত কয়েকদিন ধরে রমন কুমার ঝা কাটোয়া শহরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাফেরা করছিল।
রমন কুমার ঝা মঙ্গলবার গভীর রাতে কাটোয়া স্টেশন বাজার এলাকায় গান্ধী মূর্তির মুখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। এই ঘটনায় শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিসগান্ধী মূর্তির মুখ থেকে কালো কাপড় খুলে দেয়। অভিযুক্তের খোঁজে পুলিস তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সিসি ক্যামেরা ছবি দেখে প্রথমে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিস। রাতের দিকে অভিযুক্ত রমন কুমার ঝা-এর নাগাল পায়। পুলিস সূত্রে জানা যায় বৃহস্পতিবার রমন কুমার ঝাকে চিকিৎসার জন্য মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে পাঠানো হবে।
উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ৫ অগাস্ট কাটোয়া পুরসভার উদ্যোগে স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় মহাত্মা গান্ধীর এই মূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রতি বছর গান্ধী জয়ন্তী-সহ বিভিন্ন বিশেষ দিনে এখানে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এটি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে পরিচিত।
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