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মধ্যরাতে গান্ধী মূর্তি মুখ ঢাকল কালো কাপড়ে, সিসিটিভি ফুটেজ ধরে গ্রেফতার অভিযুক্ত, কী ছিল রমনের উদ্দেশ্য?

Katwa Incident: কাটোয়ায় মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির মুখ কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় রমন কুমার ঝা নামে এক ভবঘুরে ব্যক্তিকে পুলিস গ্রেফতার করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কাটোয়া স্টেশন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 02, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:18 AM IST
মধ্যরাতে গান্ধী মূর্তি মুখ ঢাকল কালো কাপড়ে, সিসিটিভি ফুটেজ ধরে গ্রেফতার অভিযুক্ত, কী ছিল রমনের উদ্দেশ্য?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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