/পুকুরে জাল ফেলতেই মাছ নয়, উঠে এল... একের পর এক ভারী ভারী! থ স্থানীয়রা, জোর চাঞ্চল্য

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: পুকুরে জাল ফেলতেই চক্ষু চড়কগাছ! জালে মাছ নয়, উঠে এল একের পর এক সকেট বোমা! মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠে এল একের পর এক সকেট বোমা। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকশা গ্রামের বনপুকুর এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে কয়েকজন গ্রামবাসী মাছ ধরার উদ্দেশ্যে পুকুরে জাল ফেলেন। কিছুক্ষণ পর জাল তুলতেই বেশ ভারী ভারী ঠেকে! গ্রামবাসীরা প্রথমে ভেবেছিলেন, বড় কোনও মাছ বুঝি! কিন্তু তারপর দেখেন, না! মাছ নয়। জালে বেশ কয়েকটি ভারী লোহার বস্তু ধরা পড়ে। কাছে গিয়ে দেখেন, সেগুলি সকেট বোমা! এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে মাছ ধরতে আসা মানুষজন দ্রুত এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন।
প্রাথমিকভাবে স্থানীয়দের অনুমান, পুকুরের জলে আরও সকেট বোমা বা অন্য কোনও বিস্ফোরক মজুত থাকতে পারে। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আগ্নেয়াস্ত্রও জলে ফেলে রাখা হয়ে থাকতে পারে। এই খবর ছড়াতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে।
বিজেপির এক স্থানীয় নেতা দাবি করেছেন, ভোট-পরবর্তী হিংসার সময় এলাকায় বিপুল পরিমাণ বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রাখা হয়েছিল। তাঁর দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সরকার পরিবর্তনের পর আতঙ্কে সেই বোমা-অস্ত্র পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।
খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি পরীক্ষা করে। পুলিস সূত্রে খবর, তদন্তের পরই উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। কীভাবে সেগুলি পুকুরে এল, তাও জানা যাবে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকবাবেই গোটা এলাকায় উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
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