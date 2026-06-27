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পুকুরে জাল ফেলতেই মাছ নয়, উঠে এল... একের পর এক ভারী ভারী! থ স্থানীয়রা, জোর চাঞ্চল্য

Katwa Shocking Incident: শনিবার দুপুরে কয়েকজন গ্রামবাসী মাছ ধরার উদ্দেশ্যে পুকুরে জাল ফেলেন। জাল তুলতেই বেশ ভারী ভারী ঠেকে! গ্রামবাসীরা প্রথমে ভেবেছিলেন, বড় কোনও মাছ বুঝি! কিন্তু তারপর দেখেন, না! মাছ নয়! 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 27, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:07 PM IST
পুকুরে জাল ফেলতেই মাছ নয়, উঠে এল... একের পর এক ভারী ভারী! থ স্থানীয়রা, জোর চাঞ্চল্য
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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