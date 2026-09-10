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কৌশিকী অমাবস্যায় দেবী কঙ্কালেশ্বরীকে 'বিশেষ ভোগ'! কী নিবেদন করা হচ্ছে সেই ভোগে?

Kaushiki Amavasya 2026: কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে দেবী কঙ্কালেশ্বরীকে আজ বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে। সন্ধে নামলেই হবে বিশেষ মহ আরতির, তারপর মধ্যরাত্রে মহাশোধিনী মহাযজ্ঞ। গভীর রাতে কঙ্কালীতলা মহাশ্মশানে...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 10, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:29 PM IST
কৌশিকী অমাবস্যায় দেবী কঙ্কালেশ্বরীকে 'বিশেষ ভোগ'! কী নিবেদন করা হচ্ছে সেই ভোগে?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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