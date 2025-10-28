Deadly Plane Crash: ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়াল আগুন, ভয়ংকর বিস্ফোরণ! পোড়া কালো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কাউকে জীবিত পাওয়া যায়নি!

Deadly Plane Crash: ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়াল আগুন, ভয়ংকর বিস্ফোরণ! পোড়া কালো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কাউকে জীবিত পাওয়া যায়নি!
Kenya Maasai Mara Plane Crash: ভয়ংকর শব্দ। আগুন ধোঁয়া। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অরণ্যাঞ্চলে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। কত মৃত্যু? কোথায় ঘটল? কীভাবে ঘটল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিমান দুর্ঘটনা। এবার অকুস্থল কেনিয়া (plane crash in Kenya)। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোয়ালে (Kwale)। এটি একটি উপকূলীয় এলাকা (coastal region of Kenya)। অন্ততপক্ষে ১২ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কেনিয়ার তরফে দুর্ঘটনাটি নিশ্চিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে প্লেনটি মাসাইমারা অরণ্যাঞ্চলের (Maasai Mara National Reserve) দিকে যাচ্ছিল। যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেটি পাহাড় ও বনের মধ্যের এক জায়গা। দিয়ানি এয়ারস্ট্রিপ (Diani airstrip) থেকে ৪০ কিমি ভিতরে।
কেনিয়ায় প্লেন দুর্ঘটনা
জনপ্রিয় মাসাই মারা রিজার্ভে বিমান বিধ্বস্ত। ১২ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেনিয়ায় এই মর্মান্তিক প্লেন দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া কেনিয়ায়। কেনিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল কোয়ালেতে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। বিমান কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিমানটিতে ১২ জন আরোহী ছিলেন। বিমানটি মাসাই মারা জাতীয় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে যাচ্ছিল। তখনই সেটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। দিয়ানি এয়ারস্ট্রিপ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড় ও বন-জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।
কীভাবে দুর্ঘটনা
জানা গিয়েছে, প্লেনটিতে আগুন লেগে গিয়েছিল। ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং তাতে আগুন ধরে যায়। ফলে দুর্ঘটনাস্থলে শুধু পোড়া ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তারা একটি জোরে বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছিলেন এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে মানুষের দেহাবশেষ দেখতে পান। দুর্ঘটনার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কাউকে জীবিত পাওয়া যায়নি!
উদ্ধার ও তদন্ত
বিমান সংস্থা মোম্বাসা এয়ার সাফারির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করছে এবং দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানানো হবে। দুর্ঘটনাস্থলে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে। তারা আরও জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তে ইঞ্জিন বিকল হওয়া, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা বা পাইলটের ত্রুটির মতো বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হবে।
