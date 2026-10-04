/Big Breaking: জল্পনাই সত্যি, রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক

মৌমিতা চক্রবর্তী: বঙ্গ রাজনীতিতে বড় খবর। রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। বিজেপির তরফে রাজ্যসভার যে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে রয়েছে রুক্মিণী মল্লিক ওরফে কোয়েল মল্লিকের নাম।
তৃণমূল আমলে তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা হয়েছিল। পরে পদত্য়াগও করেছিলেন। তখন থেকেই জল্পনা ছিল যে কোয়েলকে কি বিজেপির তরফ থেকে টিকিট দেওয়া হচ্ছে? সেই জল্পনাতেই অবশেষে সিলমোহর পড়ল। প্রকাশ চিকবরাইক, সুখেন্দুশেখর রায়ের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছিল, কোয়েলের ক্ষেত্রেও সেটাই হতে চলেছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৬ অক্টোবর রাজ্যসভার নির্বাচন হতে চলেছে।
কোয়েল মল্লিকের রাজ্যসভায় প্রার্থীপদ নিয়ে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ঋজু দত্ত বলেন, এটাই হয়তো চুক্তি হয়েছিল। সাজানো গল্পটা মানুষের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা বারবার এটাই বলছি যে একমাত্র গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে। মমতা কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে চলছে। রাজ্যসভায় যাদের টিকিট দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তারা চলে যাচ্ছে বিজেপিতে। আমরা যারা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি তাদের বিজেপির বি টিম বলা হচ্ছে।
কোয়েল মল্লিকের রাজ্যসভায় প্রার্থীপদ নিয়ে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ঋজু দত্ত বলেন, এটাই হয়তো চুক্তি হয়েছিল। সাজানো গল্পটা মানুষের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা বারবার এটাই বলছি যে একমাত্র গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে। মমতা কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে চলছে। রাজ্যসভায় যাদের টিকিট দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তারা চলে যাচ্ছে বিজেপিতে। আমরা যারা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি তাদের বিজেপির বি টিম বলা হচ্ছে।
সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন। তৃণমূল থেকে পদত্যাগ করেছেন বিজেপির সাংসদ হওয়ার জন্য। তৃণমূল থেকে যে বাদ যাবে সে বিজেপির নেতা হবে। অতীতে তৃণমূল যোগ থাকলে বিজেপিতে নেতা হওয়ার সুবিধে হয়। প্রকাশ চিকবরাইয়ের জন্য এটা যেমন সত্য তেমনি একইভাবে সত্য কোয়েল মল্লিকের ক্ষেত্রেও।
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