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Big Breaking: জল্পনাই সত্যি, রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক

Koel Mallick:  তৃণমূল শিবির ছেড়ে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী হয়েছিলেন সুখেন্দুশেখর, সুস্মিতা দেবরা। এবার সেই পথেই কোয়েল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 04, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 02:29 PM IST
Big Breaking: জল্পনাই সত্যি, রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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Big Breaking: জল্পনাই সত্যি, রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক
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