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Kultali Shocker: হাত পিছমোড়া করে বেঁধে নৃশংস অত্যাচার, কেরলমের যুবককে পিটিয়ে খুন কুলতলিতে

Kultali Shocker: স্থানীয় সূত্রে খবর, কাজের সূত্রে কেরলমের যুবক সন্দীপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল সানকিজাহান এলাকার এক যুবকের। তার আমন্ত্রণেই সন্দীপ সেখানে আসেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 15, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:42 PM IST
Kultali Shocker: হাত পিছমোড়া করে বেঁধে নৃশংস অত্যাচার, কেরলমের যুবককে পিটিয়ে খুন কুলতলিতে

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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