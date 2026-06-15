/Kultali Shocker: হাত পিছমোড়া করে বেঁধে নৃশংস অত্যাচার, কেরলমের যুবককে পিটিয়ে খুন কুলতলিতে

প্রসেনজিত্ সরদার: বিধানসভা ভোটের কিছুদিন আগেই বারবার খবর আসছিল, ভিনরাজ্যে গণপিটুনির শিকার হচ্ছেন বাংলার পরিয়ায়ী শ্রমিকরা। কোথাও পিটিয়ে আধমরা করা হচ্ছে তো কোথাও মেরেই ফেলা হচ্ছে। কোথাও বাঙালি যুবকদের বাংলাদেশি সন্দেহে তো কোথাও অন্য কোনও সন্দেহে। এবার এমনই ঘটনা ঘটল বাংলায়। স্রেফ ভাষা বুঝতে না পেরে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল কেরলমের এক যুবককে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এবার বাঙালি বন্ধুর আমন্ত্রণে ওই মালায়ালি যুবক এসেছিলেন কুলতলিতে। সেখানেই নরপিশাচদের হামলার শিকার হলেন সন্দীপ নামে ওই যুবক। এনিয়ে তার রাজ্য কেরলমে তোলপাড় শুরু হয়েছে।
অমানবিক এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুলতলির সানকিজাহান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, কাজের সূত্রে কেরলমের যুবক সন্দীপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল সানকিজাহান এলাকার এক যুবকের। তার আমন্ত্রণেই সন্দীপ সেখানে আসেন। গত মঙ্গলবার সকালে এলাকায় ঘুরতে বের হন সন্দীপ। নতুন এলাকা দেখে বেরিয়ে তিনি যান স্থানীয় একটি বাজারে। সেখানে ঘোরাঘুরির পর ভুল করে অন্য একটি পাড়ায় ঢুকে পড়েন সন্দীপ।
কেরলমের বাসিন্দা হওয়ায় বাংলা সন্দীপের কাছে অজানা ছিল। সম্ভবত হিন্দিও জানতেন না। অপরিচিত ওই যুবককে পাড়ায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে এলাকার যুবকদের সন্দেহ হয়। তারা জেরা করতে শুরু করেন সন্দীপকে। কিন্তু ভাষার কারণে নিজের কথা বোঝাতে পারেননি স্থানীয়দের। এতেই সমস্যা আর জটিল হয়ে যায়।
ভাষা বুঝতে না পেরে স্থানীয়দের কেউ বলতে থাকেন চোর তো কেউ বলেন ছেলেধরা হতে পারে। প্রথম মারধর, পরে মাটিতে ফেলে দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রবল মারধর করা হয়। কেউ কারও কথা শোনেনি।
স্থানীয়দের কেউ খবর দিয়ে দেন পুলিসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কুলতলি থানার পুলিস। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
নৃশংস অত্যাচারের ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি জি ২৪ ঘণ্টা। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে মাটিতে ফেলে ওই ভিনরাজ্যের যুবককে চেপে ধরে রয়েছে কয়েকজন যুবক। অন্যরা তার পায়ে হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধছে। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। যুবক চিত্কার করে কিছু বলার চেষ্টা করছে। কেউ কারও কথা শুনছে না। চলছে মারধর। তদন্তে নেমে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিস ৮ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এদের মধ্যে ২ জন নাবালক।
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