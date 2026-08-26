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মিছিলে গিয়ে বেদম মার খেলেন বিজেপি নেতা, দলের নেতার বিরুদ্ধেই উঠল মারাত্মক অভিযোগ

Keshpur Clash: তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কেশপুরের বিজেপি নেতা তথা ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তন্ময় ঘোষ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 26, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:03 PM IST
মিছিলে গিয়ে বেদম মার খেলেন বিজেপি নেতা, দলের নেতার বিরুদ্ধেই উঠল মারাত্মক অভিযোগ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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