/মিছিলে গিয়ে বেদম মার খেলেন বিজেপি নেতা, দলের নেতার বিরুদ্ধেই উঠল মারাত্মক অভিযোগ

চম্পক দত্ত: কেশপুরের কোনান এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে মার খেলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি অজয় প্রধান। সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে দল।
এদিকে, ওই মারধরের ঘটনা নাম উঠছে বিজেপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেই। অজয় প্রধান সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন দলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তন্ময় ঘোষের বিরুদ্ধে। তন্ময় ঘোষের প্ররোচনায় প্ররোচনায় তাঁর উপর আক্রমণ হয়েছে বলে অজয়ের অভিযোগ। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তন্ময় ঘোষ।
অজয় প্রধানের আরো অভিযোগ, তন্ময় ঘোষ দীর্ঘ ২ বছর পার্টির কোনও মিটিংয়ে যোগদান করেনি। এখন তার জন্যই কেশপুরে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। কেশপুর থানার পুলিসের ওসির বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ অজয়ের। তাঁর দাবি, পুলিসকে আগে থেকে তাদের কর্মসূচি জানানো সত্ত্বেও পুলিস জানিয়েছিল তাদের পর্যাপ্ত ফোর্স নেই। কোনও পুলিস মোতায়েন সম্ভব নয়। কিন্তু গন্ডগোল হওয়ার পর দেখা গেল প্রচুর পুলিস কর্মীকে।
অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কেশপুরের বিজেপি নেতা তথা ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তন্ময় ঘোষ। তাঁর বক্তব্য,বিজেপি করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁকে ৩ বার জেলে যেতে হয়েছে। বিজেপি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দল, বিজেপির কোন নেতার বিরুদ্ধে কারো যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে দলীয়ভাবে দলের মধ্যে দলীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানান অথবা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।
অজয় প্রধান বলেন, আমি ও আমার মণ্ডল সভাপতি দীপক সাউ-সহ প্রায় ২০০ জন মিছিলে জড়ো হয়েছিলাম। সেইসময় জন দশেক নামধারী বিজেপি লাঠি নিয়ে আমাদের উপরে হামলা করে। গোটা কেশপুর জুড়ে তন্ময় ঘোষ নামে এক ব্যক্তি যিনি জেলার কোনও মিটিংয়ে যাননি তিনি গোটা কেশপুরজুড়ে আশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যারা বিজেপি করেছে তাদের উপরে হামলা করছে। আমরা কাউকে দণ্ড-জরিমানা করতে দিতে চাইছি না বলে আমাদের উপরে হামলা করছে।
তন্ময় ঘোষ বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে তা ভিত্তিহীন। আমি বিজেপির শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক। বিজেপি করার জন্য ৩ বার জেলে যেতে হয়েছে। জেলে থাকতে হয়েছে ৮ মাস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যতবার এসেছে ততবার আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে। বিজেপির যারা কর্মী তাদের বলব, ক্ষোভ থাকলে দলে জানান। নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। হিংসার বিশ্বাস করেন না বিজেপি।
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