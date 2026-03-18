TMC candidate list 2026: 'অনেকে ফোন করছে, দরকার পড়লে নতুন দল তৈরি করব', টিকিট না পেয়ে রাগে ফুঁসছেন TMC-র হেভিওয়েট বিধায়ক

TMC candidate list 2026: 'অনেকে ফোন করছে, দরকার পড়লে নতুন দল তৈরি করব', টিকিট না পেয়ে রাগে ফুঁসছেন TMC-র হেভিওয়েট বিধায়ক
Khageswar Roy Protest over Ticket: মঙ্গলবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিল বের করা হয় প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে, পাশাপাশি ক্ষোভে ফুঁসছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বুধবার সকালে তিনি জানিয়ে দিলেন, "দল না ছাড়লেও ঘরে বসে থাকব। নতুন দলও করতে পারি। ইতোমধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে"।
প্রদ্যুত্ দাস: তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই জলপাইগুড়ির রাজনীতিতে এখন টানটান উত্তেজনা। একদিকে যেমন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে জনজোয়ার দেখা গেল, অন্যদিকে টিকিট না পেয়ে রাজগঞ্জের দীর্ঘদিনের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের গলায় শোনা গেল চরম ক্ষোভ ও অভিমানে সুর।
মঙ্গলবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিল বের করা হয়। প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে আয়োজিত এই মিছিলে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে এই উত্তেজনার মাঝেও এক বিরল সৌজন্যের ছবি ধরা পড়ল। মিছিল যখন বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ দাসকে দেখা যায় হাত জোড় করে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানাতে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও এই সৌজন্যের ছবি জেলা রাজনীতিতে প্রশংসা কুড়িয়েছে।
কিন্তু এই উৎসবের মেজাজ ফিকে হয়ে পড়েছে রাজগঞ্জে। সেখানে স্বপ্না বর্মনের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা হতেই বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের অনুগামীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে কৃষ্ণ দাস কিছুটা কঠোর সুরেই মন্তব্য করেন। তিনি খগেশ্বর রায়কে কটাক্ষ করে বলেন যে, রাজগঞ্জ সহ জলপাইগুড়ির সাতটি আসনেই তৃণমূল বিপুল ভোটে জিতবে। প্রার্থী যেই হোক না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেই জয় আসবে।
টিকিট না পেয়ে রীতিমতো ফুঁসছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বুধবার সকালে শিকারপুরের বাড়িতে চা খেতে খেতে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। লাগাতার মোবাইলে রিং হচ্ছে। কারো ফোন ধরেছেন না। ধোঁয়াশা রেখে তিনি বলেন, "দল না ছাড়লেও ঘরে বসে থাকব। নতুন দলও করতে পারি। ইতোমধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে। তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব ফোন করেছিলেন। দল না ছাড়তে বারণ করেছেন।আমার স্পষ্ট বক্তব্য, কী এমন করলাম যে, আমাকে প্রার্থী করা হল না। ১৯৮৩ সাল থেকে নির্বাচনে জিতছি।" তালিকা ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেও তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল। সেইমতো খগেশ্বর রায়ের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছিলেন দলের কর্মীরা। কিন্তু প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকায় ক্ষোভ উগরে দেন।
ইতোমধ্যেই রাজ্য নেতৃত্ব তাকে ফোন করে দল না ছাড়ার অনুরোধ করলেও খগেশ্বর বাবু ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছেন। তিনি স্পষ্ট জানান, দল না ছাড়লেও ঘরে বসে থাকতে পারেন অথবা প্রয়োজনে নতুন দলের কথাও ভাবতে পারেন। অন্যান্য দল থেকেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ির তৃণমূল শিবিরে একদিকে যেমন জয়ের আত্মবিশ্বাস, অন্যদিকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দলত্যাগের আশঙ্কা— দুই-ই এখন সমান্তরালে চলছে।
