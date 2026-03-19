TMC leader Khageswar Roy supports Swapna Burman: কান্নাকাটিতে মানভঞ্জন, রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মণের প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন 'বিদ্রোহী' খগেশ্বর

Mamata Banerjee call TMC leader Khageswar Roy: তৃণমূলের অন্দরে মান-অভিমানের পালা শেষ। খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ফোনেই বরফ গলল  প্রবীণ নেতা খগেশ্বর রায়ের। রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় সগর্বে জানিয়ে দিলেন, তিনি দলেই থাকছেন এবং নেত্রীর নির্দেশ মেনেই নির্বাচনের ময়দানে ঝাঁপাবেন।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 19, 2026, 01:36 PM IST
স্বপ্না বর্মণের প্রচারে 'বিদ্রোহী' খগেশ্বর

প্রদ্যুত দাস: রাজনীতিতে অভিমান থাকে, কিন্তু আনুগত্য যে তার চেয়েও বড়— তা আরও একবার প্রমাণ করলেন জলপাইগুড়ির প্রবীণ তৃণমূল নেতা খগেশ্বর রায়। দলের জেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার যে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ফোনেই তা অতীত। বৃহস্পতিবার খগেশ্বরবাবুর বাড়িতে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ভিড় এবং নেতা-নেত্রীদের উপস্থিতিতে কার্যত উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়।

আরও পড়ুন- WB Assembly Election 2026: ‘বিরোধীরা নেই, আমিই আমার প্রতিপক্ষ’, চন্দননগরে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে আত্মবিশ্বাসী ইন্দ্রনীল সেন

খগেশ্বরবাবু জানান, গতকাল রাত সাড়ে দশটা নাগাদ স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোন করেন। নেত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দেন, অভিভাবক হিসেবেই তাঁকে রাজগঞ্জে নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। দিদির ফোন পেয়ে আপ্লুত প্রবীণ নেতা বলেন, "দিদি আমাকে ফোন করায় আমি কৃতজ্ঞ। আবেগতাড়িত হয়ে পদ ছাড়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু নেত্রী যা দায়িত্ব দেবেন, সেটাই করব। আমি তৃ়ণমূলেই থাকছি।"

এদিন খগেশ্বর রায়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, জেলা সহ-সভাপতি চন্দন ভৌমিক এবং ময়নাগুড়ির প্রার্থী রামমোহন রায়। খগেশ্বর রায়ের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মহুয়া গোপ। তিনি বলেন, "খগেশ্বর দা আমাদের অভিভাবক।" প্রবীণ নেতার সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রকাশ্যে কেঁদে ফেলেন তিনি। মহুয়া ঘোষণা করেন, খগেশ্বর রায় দলের জেলা চেয়ারম্যান পদেই থাকছেন।

আরও পড়ুন- TMC Candidate Uttarpara 2026: মীনাক্ষীকে মাত করতে মমতার বাণ শীর্ষণ্য: কল্যাণপুত্রের আসল পরিচয় জানেন?

সব বিতর্ক সরিয়ে রেখে খগেশ্বর রায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনে দলের প্রার্থীদের জেতাতে তিনি কোনও খামতি রাখবেন না। জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের হয়ে যেমন তিনি প্রচার করবেন, তেমনই রাজগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না দেবীর হয়েও কোমর বেঁধে মাঠে নামবেন। এদিন বাড়ির সামনে কর্মীদের উপস্থিতিতে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সেনাপতি এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

