/ডিম ছোড়া-মারধর, এলাকা ছাড়া হয়েও পার পেলেন না! বহরমপুর থেকে গ্রেফতার ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা

প্রসেনজিত্ সর্দার: মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে গ্রেফতার ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকালীন হিংসা ও গুলি চালানোর একটি পুরনো মামলায় তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃত নেতার নাম খায়রুল ইসলাম। তিনি ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ। রবিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ভাঙড় পুলিস।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভাঙড়ে ব্যাপক অশান্তি ছড়ায়। সেই সময় ভাঙড়ের কচুয়া এলাকার বাসিন্দা ইসমাইল পাহাড়ির গায়ে গুলি লাগার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় থানায় দায়ের করা অভিযোগে খায়রুল ইসলামের নাম উল্লেখ ছিল। ওই মামলার ভিত্তিতেই তদন্ত চালিয়ে আসছিল পুলিস।
স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন আগে খায়রুল ইসলামকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া ও মারধরের ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকেই তিনি এলাকা থেকে বেপাত্তা ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর ও বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিস যৌথ অভিযান চালিয়ে বহরমপুর থেকে তাঁকে পাকড়াও করে। বর্তমানে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার এখন লাইমলাইটে একটাই নাম, তা হল সুবিদালী ঢালী ওরফে ঝোড়ো ঢালী। পাঠানখালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং গোসাবা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি হল এই ঝোড়ো ঢালী। কেন তাকে নিয়ে এত চর্চা?
জানা গিয়েছে, এলাকার মহিলারা সুবিদ আলি ঢালী ওরফে ঝোড়ো ঢালীর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আনছেন। তাদের দাবি, এলাকার বহু বাচ্চাকে পণবন্দি করে রাখা হত। তারপর সেইসব শিশুদের মায়েদের ঝোড়োর বাংলোয় আসতে বাধ্য করা হত। ঝোড়োর বাংলোয় ওইসব মায়েদের তৃণমূল নেতাদের মদের আসরে নাচতে বাধ্য করা হত। যৌন নির্যাতন থেকে ধর্ষণ পর্যন্ত করা হত। একজন দুজন মহিলা নয়, বহু মহিলা অভিযোগ করছেন, ঝোড়োর প্রাসাদে না এলে তাদের সন্তানদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হত। পুলিসে গেলে কোনও কাজই হত না।
স্থানীয়দের দাবি, সুন্দরী মহিলাদের দেখলেও বিভিন্ন প্রলোভন দেখাত। বলত কাজ দেব। এসব বলে ঘরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করত। এক মহিলা বললেন, ছেলেকে মার্ডার করবে বলে মাঠে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কারও মাথায় বন্দুক ধরা হত, কোনও মহিলার স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হত। কলকাতা থেকে গোসাবায় ঝেড়ো ঢালির বাড়ি যেতে গেলে দু'দুটো নদী পেরিয়ে যেতে হত। সেরকম একটি প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে নির্মাণ সামগ্রীর দাম অত্যন্ত চড়া সেখানেই গড়ে উঠেছিল ঝোড়ো ঢালির বিশাল সাম্রাজ্য-তিরিশ বিঘে জমির উপরে পাঁচিল ঘেরে প্রসাদ। সেই চত্বরে একাধিক বিল্ডিং। পালাবদলের পর ঢালির লোকজনকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। তারা গ ঢাকা দিয়েছে। পাত্তা নেই সুবিদ আলিরও।
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