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ডিম ছোড়া-মারধর, এলাকা ছাড়া হয়েও পার পেলেন না! বহরমপুর থেকে গ্রেফতার ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা

TMC Leader Arrest: গ্রেফতার ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ খায়রুল ইসলাম মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ খায়রুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। কয়েকদিন আগে তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া থেকে মারধরের  ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকেই তিনি বেপাত্তা ছিলেন বলে জানা যায়।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 28, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:40 AM IST
ডিম ছোড়া-মারধর, এলাকা ছাড়া হয়েও পার পেলেন না! বহরমপুর থেকে গ্রেফতার ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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