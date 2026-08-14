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'মানসিক অবসাদ নয়, খুন করা হয়েছে আমার ছেলেকে', ছাত্রমৃত্যুতে উত্তাল খড়গপুর IIT

IIT Kharagpur student death:  গতকাল, বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসের সর্বাধুনিক ‘নালন্দা বিল্ডিং’য়ের উপর থেকে পড়ে যান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আর শেষরক্ষা হয়নি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 14, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:40 PM IST
'মানসিক অবসাদ নয়, খুন করা হয়েছে আমার ছেলেকে', ছাত্রমৃত্যুতে উত্তাল খড়গপুর IIT
Image Credit: ছাত্রমৃত্যুতে উত্তাল খড়গপুর IIT

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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