'মানসিক অবসাদ নয়, খুন করা হয়েছে আমার ছেলেকে', ছাত্রমৃত্যুতে উত্তাল খড়গপুর IIT

ই গোপী: খড়গপুর আইআইটিতে পড়ুয়াকে খুন? আত্মহত্য়ার সম্ভাবনা খারিজ করে দিলেন পরিবারের লোকেরা। তাঁদের দাবি, 'ছেলে পড়াশোনায় যথেষ্ট মেধাবী ছিল। মানসিক অবসাদও ছিল না'। স্পষ্ট অভিযোগ, তাঁকে ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে খুন করা হয়েছে।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রের নাম অঙ্কিত শর্মা। বাড়ি, রাজস্থানের নাগৌরে। ২০২৪ জুলাই মাসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিটেক কোর্সে ভর্তি হয়ে খড়গপুর আইআইটিতে এসেছিলেন অঙ্কিত। থাকতেন ক্যাম্পাসের গোখলে ছাত্রাবাসে। ঘড়িতে তখন ৩টে ৪০ মিনিট।
গতকাল, বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসের সর্বাধুনিক ‘নালন্দা বিল্ডিং’য়ের উপর থেকে পড়ে যান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আর শেষরক্ষা হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নালন্দা কমপ্লেক্সে অঙ্কিতের ক্লাস ছিল। বিকেল ৩টে ৪০ মিনিট নাগাদ হঠাৎই নালন্দা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে (একটি সূত্রের দাবি চারতলা, অন্য সূত্রের মতে তিন তলার বারান্দা) বিকট শব্দে নীচে আছড়ে পড়েন তিনি। ঘটনার পরপরই রক্তে ভেসে যায় পুরো এলাকা।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। কিন্তু এটা দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা? তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। আজ, শুক্রবার দুপুরে রাজস্থান থেকে খড়গপুরে পৌঁছেই খুনের অভিযোগ করলেন মৃতের পরিবারের লোকেরা।
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