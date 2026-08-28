/ঘোরার নেশায় একাই মানস সরোবর দর্শনে! মঙ্গল রাতে শেষ কথা, খবর নেই খড়গপুরের স্বপনবাবুর

ই. গোপী: উদ্বেগের প্রহর কাটছে না। নেপালে বিপর্যয়ের পর থেকে এখনও কোনও যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় ঘোর দুশ্চিন্তায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর টাউনের অন্তর্গত হিজলীর প্রেমবাজার এলাকার সিনহা পরিবার। এই পরিবারেরই বছর ৬২-র স্বপন কুমার সিনহা নেপাল গিয়েছেন। একাই গিয়েছেন মানস সরোবর দর্শনে। স্বপন কুমার সিনহার সাথে গত মঙ্গলবার রাতে শেষবারের মতো যোগাযোগ হয়েছিল পরিবারের। তারপর থেকে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সিনহা পরিবারের সদস্যেরা। কিন্তু এখনও কোনও খবর মেলেনি। আর তাতেই যত সময় গড়াচ্ছে, তত বাড়ছে উদ্বেগ।
ভারতীয় দূতাবাস থেকে শুরু করে ভবানী ভবনে যোগাযোগ করেছেন প্রেমবাজার এলাকার সিনহা পরিবার। নজর রাখছেন টিভির পর্দায়। যদিও কোথাও থেকে কোনও খবর পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তার মধ্যেই চরম উৎকণ্ঠায় কাটছে প্রহর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার একটি ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে গত ২১ অগাস্ট মানস সরোবরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন স্বপন সিনহা। চীন ভিসা দেওয়া শুরু করতেই মানস সরোবর যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন স্বপনবাবু। বছরে এক থেকে দুটো বড় ট্যুর, সাথে ছোট ট্যুরও করে থাকেন স্বপন সিনহা। কখনও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যান। কখনও একাই বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এবারে তিনি একা-ই বেরিয়ে পড়েন মানস সরোবরের উদ্দেশে।
স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা। ছেলেও স্কুলশিক্ষিক। স্বপন সিনহা নিজে অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মী। ২৫ তারিখের পর থেকে স্বপন সিনহার সঙ্গে আরও কোনও যোগাযোগ না হওয়ায় চিন্তিত একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যরা। দাদা মিলন কুমার সিনহা বলেন, "আমার ছোট ভাই স্বপন কুমার সিনহা ২১ অগাস্ট মানস সরোবরের উদ্দেশে কলকাতার একটি ট্রাভেল এজেন্সির সাথে রওনা হয়। গত মঙ্গলবার শেষ যোগাযোগ হয়। বুধবার যখন টিভিতে নেপালের ঘটনা দেখি তারপর থেকে পুরো পরিবারে উৎকণ্ঠা গ্রাস করেছে। আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যোগাযোগ হয়নি। কলকাতার ওই ট্রাভেল এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও, তা সম্ভব হয়নি। ইন্ডিয়ান এম্বাসির নম্বর টিভিতে দেখতে পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে যোগাযোগ করি। ইন্ডিয়ান এম্বাসি আমাদের থেকে সমস্ত তথ্য নিয়েছে। জানিয়েছে যে, ওখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, খবর পেলে জানিয়ে দেবে। প্রতিটা মুহূর্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটছে।"
মিলন সিনহা আরও জানান, "ভবানী ভবন কন্ট্রোল রুমেও জানিয়েছি। তারাও জানিয়েছে, তারা খবর পেলে জানাবেন।" সবমিলিয়ে খড়গপুর টাউনের একান্নবর্তী সিনহা পরিবারে এখন শুধুই উৎকণ্ঠা আর ঘরের লোকের ঘরে ফিরে আসার অপেক্ষা।
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