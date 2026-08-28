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ঘোরার নেশায় একাই মানস সরোবর দর্শনে! মঙ্গল রাতে শেষ কথা, খবর নেই খড়গপুরের স্বপনবাবুর

Nepal Flood Kharagpur Man missing: বছরে এক থেকে দুটো বড় ট্যুর, সাথে ছোট ট্যুরও করে থাকেন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী স্বপন সিনহা। কখনও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে, কখনও একাই বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে। চীন ভিসা দেওয়া শুরু করতেই মানস সরোবর যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন স্বপন সিনহা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 28, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:21 PM IST
ঘোরার নেশায় একাই মানস সরোবর দর্শনে! মঙ্গল রাতে শেষ কথা, খবর নেই খড়গপুরের স্বপনবাবুর
Image Credit: স্বপন সিনহা (নিজস্ব ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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ঘোরার নেশায় একাই মানস সরোবর দর্শনে! মঙ্গল রাতে শেষ কথা, খবর নেই খড়গপুরের স্বপনবাবুর
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