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পুরসভার খাতায় ‘সম্পূর্ণ’, বাস্তবে উধাও! খড়্গপুরে কোটি টাকার রাস্তা-দুর্নীতি, সরব বিজেপি

Kharagpur Road Scam: সামান্য বৃষ্টিতেই গর্ত ও জল জমে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বিজেপি নেতা সৌরভ নাথ পুরসভা ও হিজলি কো-অপারেটিভ সোসাইটির বিরুদ্ধে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষের কাছে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। যদিও চেয়ারপার্সন ও কাউন্সিলরের দাবি, ফান্ড না আসায় ঠিকাদারকে টাকা দেওয়া যায়নি, তাই কাজ বাকি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 29, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:42 AM IST
পুরসভার খাতায় ‘সম্পূর্ণ’, বাস্তবে উধাও! খড়্গপুরে কোটি টাকার রাস্তা-দুর্নীতি, সরব বিজেপি
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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