/পুরসভার খাতায় ‘সম্পূর্ণ’, বাস্তবে উধাও! খড়্গপুরে কোটি টাকার রাস্তা-দুর্নীতি, সরব বিজেপি

ই গোপী: পুরসভার নথিতে রাস্তা সংস্কারের কাজ ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ, অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে রাস্তার অর্ধেক অংশ তৈরিই হয়নি! পুরসভার খাতায় আস্ত রাস্তা ‘উধাও’ হয়ে যাওয়ার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে খড়্গপুর পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের হিজলি সংলগ্ন প্রেমবাজারে। এই ঘটনায় কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্তের দাবি তুলে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।
নথিতে কোটি টাকার খেলা, বাস্তবে বেহাল দশা
পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষে হিজলি সংলগ্ন প্রেমবাজার শনি মন্দির থেকে আইআইটি গ্যাস গোডাউন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের জন্য ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৫৯ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সম্প্রতি খড়্গপুর পুরসভার একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে, এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। খোদ পুর চেয়ারপার্সন কল্যাণী ঘোষ সেই রিপোর্টে স্বাক্ষরও করেছেন।
কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাস্তবে মাত্র ৫০ শতাংশ কাজ হয়েছে। আইআইটি গ্যাস গোডাউন থেকে পার্ল রেসিডেন্সি পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হলেও, উল্টোদিকে প্রেমবাজার শনি মন্দির থেকে মাত্র কয়েক মিটার কাজ হয়েই তা বন্ধ হয়ে যায়। মাঝখানের দীর্ঘ রাস্তাটি এখনো ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় বড় বড় গর্তে জল জমে ডোবার আকার ধারণ করছে, যার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন হিজলি ও প্রেমবাজারের সাধারণ মানুষ।
দুর্নীতির অভিযোগ ও তদন্তের দাবি
স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা সৌরভ নাথ সরাসরি পুর প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, "রাস্তার জন্য বরাদ্দ ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার বেশি কোথায় গেল? পুরসভা এবং হিজলি কো-অপারেটিভ সোসাইটি মিলিতভাবে এই বিশাল দুর্নীতি করেছে। পুরসভার খাতায় কাজ সম্পূর্ণ দেখানো হলেও বাস্তবে মানুষ যাতায়াত করতে পারছেন না। আমরা আমাদের বিধায়ক তথা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এই কোটি টাকার কেলেঙ্কারির উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।"
দায় এড়াতে পুর চেয়ারপার্সন ও কাউন্সিলরের সাফাই
নথিতে সই করেও কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া নিয়ে খড়্গপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন কল্যাণী ঘোষের সাফাই, "রাস্তার কাজ ৫০ শতাংশের বেশি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দফতরে আমাদের বাজেট পাঠাতে হয়। তার ভিত্তিতেই পরবর্তী টাকার অনুমোদন মেলে। এই ক্ষেত্রে এখনও ওপর থেকে টাকা আসেনি। আমরা ঠিকাদারকেও টাকা দিতে পারিনি। আর সেই কারণেই রাস্তার বাকি কাজটুকু আটকে রয়েছে।"
অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর অপূর্ব ঘোষ জানান, "প্রায় ৭০ শতাংশ কাজ শেষ হওয়ার পরেই দফতরের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল। তবে বরাদ্দ টাকা এখনও এসে পৌঁছায়নি। আমরা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে গিয়ে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলব।" পুর কর্তৃপক্ষ ফান্ড না আসার অজুহাত দিলেও, কাজ শেষ হওয়ার আগেই কেন রিপোর্টে ‘কাজ সম্পূর্ণ’ বলে সই করা হলো—তা নিয়ে ইতিমধ্যেই পুরসভার অন্দরে ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাপানউতোর শুরু হয়েছে।
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