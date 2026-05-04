Kharagpur Sadar Assembly election result 2026 Live: মেগা কামব্যাক না সেটব্যাক? খড়গপুর সদরে দিলীপ ঘোষ এগোলেন না পিছলেন? কী বলছে লেটেস্ট ট্রেন্ড, দেখুন লাইভ আপডেট
Kharagpur Sadar Assembly election result 2026: ২০১১ সালের পালাবদলের ভোটের পর থেকে খড়্গপুর সদর কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তনশীল। কোনও দল-ই পরপর ২ বার এই আসন ধরে রাখতে পারেনি। ২০২১ সালে বিজেপির আবার আসনটি পুনর্দখল করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর সদর বাংলার রাজনৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম এপিসেন্টার। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি খড়গপুর সদর। নিজের পুরনো আসনে আবার লড়ছেন দিলীপ ঘোষ। আর তাই সবার নজর খড়্গপুর সদরের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রটি মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৭ টি বিধানসভার একটি। খড়্গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ও সীমানা পরিবর্তন হয়েছে বহুবার। ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১১ -এর বিধানসভা নির্বাচন থেকে বর্তমান খড়্গপুর এবং খড়্গপুর সদর কেন্দ্র দুটির অস্তিত্বের শুরু।
২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর সদর (Kharagpur Sadar) বিধানসভা কেন্দ্রের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন:
ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): দিলীপ ঘোষ। (বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে আবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।)
তৃণমূল কংগ্রেস (AITC): প্রদীপ সরকার।
জাতীয় কংগ্রেস (INC): ডঃ পাপিয়া চক্রবর্তী।
সিপিআই(এম) CPI(M): মধুসূদন রায়।
ভোটগ্রহণ : ২৩ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: দিলীপ ঘোষ এগিয়ে ৬,৪৮৫ ভোটে।
২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০১১ সালের পালাবদলের ভোটের পর থেকে খড়্গপুর সদরের ভোটের ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তনশীল। কোনও দল-ই পরপর ২ বার এই আসন ধরে রাখতে পারেনি। ২০১৬ সালে এই আসনে বিজেপি বড় সাফল্য পায়। দিলীপ ঘোষ কংগ্রেসের বিদায়ী বিধায়ক সোহনপালকে পরাজিত করেন বিধায়ক হন। সেই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল তৃতীয় স্থানে। কিন্তু ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষ লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ায় উপনির্বাচন জরুরি হয়ে পড়ে। সেই উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদীপ সরকার বিজেপির কাছ থেকে এই আসনটি ছিনিয়ে নেয়। এর ২ বছরের মাথায়, ২০২১ সালে বিজেপির আবার আসনটি পুনর্দখল করে। বিজেপির হিরণ তৃণমূলের প্রদীপ সরকারকে ৩,৭৭১ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হন।
২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘাঁটলে বোঝা যায়, ২০১৪ সাল থেকে খড়গপুর সদর কেন্টিদ্র বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। ২০২৪ সালে বিজেপি এই কেন্দ্রে তৃণমূলের থেকে ২১,৯০৬ ভোটে এগিয়ে ছিল। যদিও ২০১৯ সালের থেকে লিডের ব্যবধান কমেছে। খড়্গপুর সদরে মিশ্র ভোটার। কোনও একক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নেই। মুসলিম ভোটার ১২.৩০ শতাংশ, তফসিলি জাতি ভোটার ১০.৬৬ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতি ভোটার ৩.২০ শতাংশ।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি।
মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
