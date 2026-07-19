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একুশে জুলাইয়ের তোড়জোড়ের মাঝেই গ্রেফতার মমতা ঘনিষ্ঠ তুখোড় নেতা! পুলিস ভ্যানে উঠেই বিস্ফোরক 'মুনমুন'

Kharagpur TMC leader arrest: একুশে জুলাইয়ের ঠিক আগে খড়্গপুরের এই দাপুটে ও মমতা-ঘনিষ্ঠ নেতার গ্রেফতারিতে শহরজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। আদালতে পেশ করার সময় তিনি অভিযোগ করেন, আসল 'চোর নেতাদের' আড়াল করতেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 19, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:38 PM IST
একুশে জুলাইয়ের তোড়জোড়ের মাঝেই গ্রেফতার মমতা ঘনিষ্ঠ তুখোড় নেতা! পুলিস ভ্যানে উঠেই বিস্ফোরক 'মুনমুন'
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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