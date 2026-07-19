একুশে জুলাইয়ের তোড়জোড়ের মাঝেই গ্রেফতার মমতা ঘনিষ্ঠ তুখোড় নেতা! পুলিস ভ্যানে উঠেই বিস্ফোরক 'মুনমুন'

ই গোপী: একুশে জুলাইয়ের ঠিক আগেই গ্রেফতার কালীঘাট তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা দেবাশিস চৌধুরী ওরফে মুনমুনকে। খড়্গপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সহ-সভাপতি দেবাশিস চৌধুরীকে গত শনিবার গভীর রাতে তাঁর বাড়ি (মালঞ্চ) থেকে গ্রেফতার করে খড়্গপুর টাউন থানার পুলিস। তাঁর বিরুদ্ধে খড়্গপুর শহরের ২১নং ওয়ার্ডের এক মহিলাকে মারধর, প্রাণনাশের হুমকি-সহ জমি হাতানোর অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
এও জানা গিয়েছে, গত ১৩ জুলাই ২১নং ওয়ার্ডের পোটারখোলি এলাকার বাসিন্দা মমতা বাঈ খড়্গপুর টাউন থানায় মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিস। সেই এফআইআরে দেবাশিস চৌধুরীর নাম ছিল না। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত ৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। তাঁরা ইতিমধ্যেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই দেবাশিস চৌধুরীর নাম উঠে আসে বলে তদন্তকারীদের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপর শনিবার গভীর রাতে খড়্গপুর টাউন থানার আইসি অমিতকুমার মিত্রের নেতৃত্বে একটি দল দেবাশিস বাবুকে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করেন।
জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবার সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিসের এক আধিকারিক। তিনি এও জানিয়েছেন, আজই তাঁকে আদালতে পেশ করে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। উল্লেখ্য, দেবাশিসবাবুর স্ত্রী নমিতা চৌধুরী খড়্গপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। খড়্গপুর শহরের দাপুটে নেতা ও তুখোড় বক্তা হিসেবে জেলায় পরিচিতি রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ দেবাশিস ওরফে মুনমুনের। সম্প্রতি আদি তৃণমূল বা কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে একুশে জুলাইয়ের জোরদার প্রচার শুরু করেছিলেন খড়্গপুর শহরের দুই বর্ষীয়ান নেতা দেবাশিস চৌধুরী ও জহর পাল।
আর তারপরই দেবাশিসবাবুর এই গ্রেফতারির ঘটনায় শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই মুনমুন গ্রেফতারের পর খড়গপুর টাউন থানাতে একাধিক কাউন্সিলর ও তৃণমূলের পুরনো কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছেন। 'চোর নেতাদের বাইরে থাকার জাস্টিফাই এর জন্য আমাকে ধরা হয়েছে', পুলিস ভ্যানে উঠতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তৃণমূল নেতা দেবাশীষ চৌধুরী ওরফে মুনমুনের।
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