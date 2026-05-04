Khardaha Assembly Election 2026 Result Update: তৃণমূলের খাসতালুক খড়দহতে কি ধরে রাখতে পারবে দেবদীপ পুরোহিত না কি দাঁত ফোটাবে বিজেপি? কী হতে চলেছে ফলাফল?

West Bengal Assembly Election 2026 Khardaha Constituency: 

খড়হতে কে জিততে চলেছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শহর খড়দা। কলকাতা মহানগরের বিধানসভা কেন্দ্র। দমদম লোকসভার অন্যতম বড় বিধানসভা খড়দা। খড়দহ পৌরসভা, পাণিহাটি পৌরসভার ছয়টি ওয়ার্ড এবং ব্যারাকপুর-২ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই কেন্দ্র। জায়গার চরিত্র মূলত শহুরে।

খড়দহ প্রায় ৬০ বছর ধরে বামপন্থীদের এক অপরাজেয় দুর্গ ছিল। গত ২৬ বছর ধরে এখানে তৃণমূল অপরাজিত রয়েছে।

সদ্য গণনা শুরু হয়েছে। এখনও রেজাল্ট আসেনি। আমরাই আপনাদের আগে জানাব কে এগিয়ে কে পিছিয়ে।

ইতিহাস

২০১১ সালে খড়দহ কেন্দ্র দুই অর্থনীতিবিদের লড়াই ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ডঃ অমিত মিত্রকে প্রার্থী করেছিল, ডঃ অসীম দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে, যিনি টানা পাঁচবার এই আসনে জিতেছিলেন এবং ১৯৮৭ সাল থেকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই হেভিওয়েট লড়াইয়ে ডঃ মিত্র অসীম দাশগুপ্তকে ২৬,১৫৪ ভোটে পরাজিত করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিজেপির জয় সাহাকে ৯৩,৮৩২ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেন।

আজকের লড়াই

দেবদীপ পুরোহিত — তৃণমূল কংগ্রেস (AITC) (প্রাক্তন সাংবাদিক এবং নতুন বড় মুখ)

দেবজ্যোতি দাস (শুভ) — সিপিআই(এম) (CPM)

কল্যাণ চক্রবর্তী — বিজেপি (BJP)

এছাড়া,

জয়দেব ঘোষ — জাতীয় কংগ্রেস (INC)
তাপস বার — বিএসপি (BSP)
নাসিম খান — এজেইউপি (AJUP)
নির্মল্য সিং —বিএনএআরপি (BNARP)
দেব কুমার বিশ্বাস — এইচএসপি (HSP)
অমিত দত্ত — নির্দল (IND)
পলাশ দত্ত — নির্দল (IND)
কল্যাণব্রত মজুমদার — নির্দল (IND)
সঞ্জীব বিশ্বাস — নির্দল (IND)
নোটা — নোটা (NOTA)

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

সংশোধিত ভোটার তালিকার এই খসড়াটি খুব একটা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যাই হোক, খড়দহের ফলাফলের ওপর এর বিশেষ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম, কারণ বিজেপি আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তৃণমূল কংগ্রেসের সমকক্ষ হতে তাদের এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

