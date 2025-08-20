English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Konnagar: স্ত্রীকে গলা টিপে খুন। তারপর দিদির কাছে গিয়ে প্রণাম করে আত্মসমর্পণ করল স্বামী। তীব্র চাঞ্চল্য কোন্ননগরে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 20, 2025, 03:37 PM IST
Husband Kills Wife: স্ত্রীকে খু*ন করে সোজা চলে গেল দিদির কাছে! প্রণাম করে বলল, 'মে*রে ফেলেছি ওকে...'

বিধান সরকার: স্ত্রীকে খুন করে দিদিকে প্রণাম, তারপর আত্মসমর্পণ স্বামীর! কোন্নগর মাস্টারপাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোন্নগর পুরসভার  প্রাক্তন কর্মী অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী সবিতা চট্টোপাধ্যায়কে(৫৮) খুন করে পুলিসে আত্মসমর্পণ করেন।

তাঁর স্ত্রীর দেহ বাড়িতে রেখে দরজায় তালা দিয়ে দিদির কাছে যান। দিদি চন্দনা চট্টোপাধ্যায়কে প্রণাম করেন। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।
অশোকের দিদি চন্দনা, খুরতুতো দাদা সহৃদ, বৌদি লীনা চট্টোপাধ্যায়রা জানান, গতকালও দুজনের মধ্যে চরম অশান্তি হয়। রোজ রোজ দুজনে ঝগড়া করত। বর্তমানে কোনও কাজই করত না অশোক। ধার দেনাও করেছিল। সেই নিয়ে অশান্তি নাকি অন্য কারণে সেটা তাদের জানা নেই।

গতকাল রাতেও খুব অশান্তি হয় দুজনে। আজ সকালে অশোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পাশেই থাকা দিদির কাছে যায়। ত্রিবেনীতে থাকেন তাঁর ছোড়দি। তাঁকে ফোন করে জানান স্ত্রীকে খুন করেছেন। ছোড়দি তখন তাদের বড়দাকে ফোন করে কী হয়েছে জানতে চান। তারপর অশোক যা বলেছে তা বলেন।

স্থানীয় ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে উত্তরপাড়া থানার পুলিস দরজার তালা ভেঙে স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করে। শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে সন্দেহ পুলিসের। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
wife murder BengalDomestic Violence CaseBengal crime newsZee 24 Ghanta
