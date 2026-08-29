Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ভয়ংকর কিং কোবরার ছোবলে বন্ধ হার্টবিট! মিরাক্যল ঘটিয়ে শুরু হল হৃদস্পন্দন, বেঁচে উঠলেন যুবক

ভয়ংকর কিং কোবরার ছোবলে 'বন্ধ' হার্টবিট! মিরাক্যল ঘটিয়ে শুরু হল হৃদস্পন্দন, বেঁচে 'উঠলেন' যুবক

King Cobra bite: ঘটনাটিকে বিরল দৃষ্টান্ত বলছেন চিকিৎসকরা। কিং কোবরার মারাত্মক বিষে সিকামের শরীরে বিষক্রিয়ার কারণে তাঁর হৃদযন্ত্রের কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 29, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:47 PM IST
ভয়ংকর কিং কোবরার ছোবলে 'বন্ধ' হার্টবিট! মিরাক্যল ঘটিয়ে শুরু হল হৃদস্পন্দন, বেঁচে 'উঠলেন' যুবক
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৭০-এই থামবে না, আরও বাড়বে পেঁয়াজের দাম! বলছেন বিক্রেতারা, আর লঙ্কা...
2
3
4
5