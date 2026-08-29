ভয়ংকর কিং কোবরার ছোবলে 'বন্ধ' হার্টবিট! মিরাক্যল ঘটিয়ে শুরু হল হৃদস্পন্দন, বেঁচে 'উঠলেন' যুবক

অরূপ বসাক: কিং কোবরার ছোবল। প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হার্টবিট! সেইসময়ই ঘটল মিরাক্য়ল। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন যুবক। আবার 'শুরু হল' হৃদস্পন্দন। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা এই ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটার চা বাগানে।
নাগরাকাটা ব্লকের ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা চেংমারি চা-বাগান। সেই চা বাগানের ঘাটোয়ার লাইনে জঙ্গল সাফাইয়ের সময় কিং কোবরার ছোবল মারে ৩২ বছরের যুবক সিকাম সিংকে। কিং কোবরার ছোবলে গুরুতর জখম হন ৩২ বছরের সিকাম সিং। সিকামকে আচমকা ছোবল মেরে সাপটি জঙ্গলে ঢুকে যায়। ওদিকে সাপ ছোবল মারার পরই সিকামকে দ্রুত চেংমারি চা-বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
হাসপাতালের আপৎকালীন বিভাগে পৌঁছনোর পরই শুরু হয় চিকিৎসা। অ্যান্টিভেনাম-সহ প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে নিয়ে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। কিন্তু ভয়ংকর কিং কোবরার মারাত্মক বিষে সিকামের শরীরে বিষক্রিয়ার কারণে তাঁর হৃদযন্ত্রের কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু সেখান থেকেই যেন মিরাক্যল ঘটান চিকিৎসকরা।
চিকিৎসকদের টানা ২ থেকে ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় শেষপর্যন্ত জ্ঞান ফেরে সিকামের। স্বাভাবিক হয় হৃদস্পন্দন। ধীরে ধীরে বিপন্মুক্ত হন তিনি। হাসপাতালের সুপার সৌররঞ্জন বসু জানান, চিকিৎসকদের টিম ওয়ার্কের ফলেই তাঁকে সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনাটিকে বিরল দৃষ্টান্ত বলছেন চিকিৎসকরা।
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