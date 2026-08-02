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সামান্য শ্রমিক থেকে ৩৩০ কোটির এফডি, ২৪২ গাড়ির মালিক, পাথর মাফিয়া টুলুর সম্পত্তির পরিমাণ জানলে চোখ কপালে উঠবে

Tulu Mandal: ইতিমধ্যেই টুলু মণ্ডলের নিজের, মেয়ের, বা পরিচিতদের অ্য়াকাউন্ট থেকে ১৮৬ কোটি টাকা সিজ করে দেওয়া হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:38 PM IST
সামান্য শ্রমিক থেকে ৩৩০ কোটির এফডি, ২৪২ গাড়ির মালিক, পাথর মাফিয়া টুলুর সম্পত্তির পরিমাণ জানলে চোখ কপালে উঠবে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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, পাথর মাফিয়া টুলুর সম্পত্তির পরিমাণ জানলে চোখ কপালে উঠবে
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