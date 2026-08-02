/সামান্য শ্রমিক থেকে ৩৩০ কোটির এফডি, ২৪২ গাড়ির মালিক, পাথর মাফিয়া টুলুর সম্পত্তির পরিমাণ জানলে চোখ কপালে উঠবে

পিয়ালী মিত্র: তৃণমূল আমলে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল টুলু মণ্ডল। প্রশাসনের নাকের ডগায় বেআইনি রোজগারের টাকায় আড়ে বহরে বাড়ছিল টুলুর সাম্রাজ্য। বীরভূমের মহম্মদবাজারের এই পাথর ব্যবসায়ীর সম্পত্তি যে কতটা হতে পারে তার আঁচ ধীরে ধীরে মিলেছে।
তদন্তে উঠে এসেছে, ৩৩০ কোটি টাকার এফডি রয়েছে টুলুর নামে। ২৪২টি গাড়ি রয়েছে তার। ১৮৬ কোটি টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে টুলুর বাড়ি থেকে। নামে বেনামে আরও কোথায় সম্পত্তি রয়েছে টুলুর নামে, তারই খোঁজ চলছে। ফলে টুলুর বন্ধুবান্ধব, পরিচিতদের অ্য়াকাউন্টের উপরে নজর রাখা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই টুলু মণ্ডলের নিজের, মেয়ের, বা পরিচিতদের অ্য়াকাউন্ট থেকে ১৮৬ কোটি টাকা সিজ করে দেওয়া হয়েছে। ৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছিল। ২০১৬ সালের পর থেকে টুলু মণ্ডল পার্কিং, রোড কনস্ট্রাকশন, পাথর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার উপরে সে দুর্নীতি করেছে। এখন বেনামে বিপুল টাকা গচ্ছিত রাখতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এমনটাই মনে করছে তদন্তকারীরা। কারণ এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত থাকেন তাদের বেনামি সম্পত্তি থেকেই থাকে। ফলে টুলুর বিভিন্ন সংস্থায় যারা কাজ করেন তাদের পাশাপাশি তার আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টের উপরের নজরদারি করা হচ্ছে।
পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের মোট ২১টি সম্পত্তি রয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় শুধু জমি রয়েছে ৩০০ বিঘে। সাধারণ পাথর খাদানের শ্রমিক থেকে পাছার মাফিয়া টুলুর যে সম্পত্তি রয়েছে তা জানলে চোখ কপালে উঠবে। ৩০০ বিঘে জমির পাশাপাশি টুলু মোট ৭টি বাড়ির মালিক, রয়েছে ২৪৩টি গাড়ি। এর মধ্যে বিএমডাবলিউ থেকে শুরু করে রয়েছে অডির মতে াগাড়ি। পাশাপাশি রয়েছে বহু ডাম্পার। রয়েছে ২টি পেট্রোল পাম্প ও একটি ইটভাটা। ৩টে পাথর খাদান ও ২টি পাথার ভাঙার ক্রাশার।
খোদ মুখ্য়মন্ত্রীর দাবি, টুলুর বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে রয়েছে ৯৩ কোটি টাকা। সেই টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নগদ টাকার পরিমান ৫৩ লক্। সোনা রয়েছে ২৬৮ গ্রাম, রুপো ৪০০, প্লাটিনামের গয়না ২৩ গ্রাম। টুলুর হেফাজত থেকে ৩টে টাকা গোনার মেশিন, একটি কম্পিউটার, ২টো পেনড্রাইভ, একটা CPU এবং বিভিন্ন নথি যেমন, রোড চালান, DCR, মানি রিসিপ্ট, চেক বুক পাওয়া গিয়েছে।
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