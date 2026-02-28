How to add your name in final voter list EXPLAINER: রেজাল্ট আউটের পর কি দেখছেন ভোটার তালিকায় আপনার নাম নেই, কী ভাবে ফিরবে আপনার অধিকার? প্যানিক না করে লিংকে ক্লিক করুন...

How to add your name in final voter list EXPLAINER: রেজাল্ট আউটের পর কি দেখছেন ভোটার তালিকায় আপনার নাম নেই, কী ভাবে ফিরবে আপনার অধিকার? প্যানিক না করে লিংকে ক্লিক করুন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এসআইআর (SIR) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পর শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নির্বাচন কমিশন এই তালিকা প্রকাশ করলেও, রাজ্যবাসীর জন্য এতে রয়েছে স্বস্তি ও উদ্বেগ—উভয়ই। একদিকে যেমন কয়েক কোটি মানুষের নাম নিশ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও ‘বিচারাধীন’ বা ‘অ্যাডজুডিকেশন’ পর্যায়ে রাখা হয়েছে।
তালিকার বর্তমান পরিসংখ্যান: এক নজরে
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে ভোটার তালিকার সর্বশেষ খতিয়ান তুলে ধরেন। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী:
বর্তমান ভোটার সংখ্যা: ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪ জন।
বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা (দুই ধাপে মোট): ৬১ লক্ষ ৭৮ হাজার ২৪৫ জন।
নতুন নাম যুক্ত হয়েছে: ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭০৭ জন।
বিচারাধীন (Adjudication) তালিকায় নাম: ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন।
উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন। অর্থাৎ, ব্যাপক সংশোধনের পর ভোটার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
তিনটি ক্যাটেগরি ও ভোটাধিকারের ভাগ্য
আজকের তালিকায় ভোটারদের নামের পাশে তিনটি বিশেষ ‘স্টেটাস’ বা অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রত্যেকের ভোটাধিকার নির্ধারণ করবে:
১. বৈধ ভোটার: যাঁদের নাম ও তথ্য সব দিক থেকে সঠিক পাওয়া গিয়েছে, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ভোট দিতে পারবেন।
২. অ্যাডজুডিকেশন (Adjudication): এই তালিকায় রয়েছেন প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটার। এঁদের নথিপত্রে ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ বা তথ্যগত অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। জেলা স্তরের ৫০১ জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক এই নামগুলো যাচাই করছেন। এই তালিকায় নাম থাকা মানেই ভোটাধিকার নিশ্চিত নয়; চূড়ান্ত সবুজ সংকেতের জন্য এঁদের পরবর্তী ‘সাপ্লিমেন্টারি’ বা পরিপূরক তালিকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
৩. ডিলিটেড (Deleted): যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের তথ্যও তালিকায় রাখা হয়েছে ‘ডিলিটেড’ হিসেবে। তবে কমিশন জানিয়েছে, যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁরা চাইলে এখনও ফর্ম-৬ জমা দিয়ে নতুন করে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
ভোটাররা কী ভাবে নিজের নাম যাচাই করবেন?
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটাররা দুই ভাবে তাঁদের বর্তমান স্টেটাস চেক করতে পারেন:
অনলাইন: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO West Bengal) ওয়েবসাইট অথবা ‘ইসি নেট’ (EC Net) অ্যাপের মাধ্যমে ইপিক (EPIC) নম্বর দিয়ে নাম ও স্টেটাস দেখা যাবে।
অফলাইন: প্রতিটি বুথে বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) কাছে তালিকার হার্ড কপি পাওয়া যাবে।
‘বিচারাধীন’ ভোটারদের ভবিষ্যৎ কী?
কমিশন স্পষ্ট করেছে যে, ২৮ ফেব্রুয়ারির এই তালিকাই শেষ কথা নয়। যেহেতু ৬০ লক্ষ মানুষের নাম এখনও যাচাইয়ের পর্যায়ে, তাই প্রতিদিন বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোটার তালিকায় পরিবর্তন আসবে। জেলা স্তরের বিচারকরা নথিপত্র খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই সেই নামগুলো মূল তালিকায় যুক্ত হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত এই যাচাই প্রক্রিয়া চলবে। ফলে যোগ্য কোনো ভোটার যাতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।
কেন এত নাম বাদ পড়ল?
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ভুয়া ভোটার কার্ড, একই ব্যক্তির একাধিক জায়গায় নাম থাকা এবং নথিগত গরমিলের কারণে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত আধিকারিকরা কঠোরভাবে তথ্য যাচাই করার ফলেই তালিকার এই আমূল পরিবর্তন।
কী জানিয়েছে কমিশন?
নির্বাচন কমিশন প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিল যে SIR একটা রুটিন ভোটার তালিকা সংশোধন। এর আগেও একাধিকবার ভোটার তালিকার সংশোধন হয়েছে। এর সঙ্গে নাগরিকত্বের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, যদি কারও নাম SIR থেকে বাদ যায়, তাহলেই যে তাদের নাগরিকত্ব চলে গেল, এমনটা নয়। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সুপ্রিম নির্দেশ মেনেই এই তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে ২৮ ফেব্রুয়ারির তালিকাকে চূড়ান্ত ধরা হবে না। কলকাতা হাইকোর্টের নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা যেসব ভোটারের তথ্যে ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ বা তথ্যগত অসঙ্গতি পেয়েছেন, সেগুলির বিচার প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে চলবে এবং পরবর্তী সময়ে পরিপূরক তালিকা প্রকাশ করা হবে।
নাম তালিকায় না থাকলে কি ভোট দেওয়া যাবে?
যদি কারও নাম এই তালিকায় না থাকে, তবে পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত পরিপূরক তালিকা যাচাই করতে হবে। নাম বাদ পড়লে নতুন করে ফর্ম-৬ জমা দিয়ে আবেদন করা যাবে। বিচার প্রক্রিয়ায় নাম অনুমোদিত হলে ভোটারের নাম পরিপূরক তালিকায় যুক্ত হবে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, মনোনয়ন জমার শেষ দিন পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়া চলবে, যাতে কোনও যোগ্য ভোটার বঞ্চিত না হন। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা করেনি কমিশন, তবে মার্চের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে তা প্রকাশ হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।
এই তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়েই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে তৎপরতা বেড়েছে। ভোটারদের উদ্দেশে কমিশনের বার্তা, নিজের নাম ও তথ্য দ্রুত যাচাই করুন এবং প্রয়োজনে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশোধনের আবেদন জানান।
কী ভাবে নাম তুলবেন?
নির্বাচন কমিশন সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছে শনিবারের তালিকা প্রকাশের পরে প্রতিদিন যেমন যেমন অ্যাডজুডিকেশনের (adjudication) আওতায় থাকা ভোটারদের সমস্যার সমাধান হবে তেমনই নাম উঠবে ভোটার তালিকায়। ফলে প্রতিদিনই এই তালিকা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমানে রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য ৫০১ জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক (Judicial Officers) কাজ করছেন, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি (logical discrepancy) সমস্যার সমাধানের।
রাজনৈতিক মহলে তৎপরতা
ভোটের নির্ঘণ্ট মার্চ মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার ঠিক আগেই এই তালিকা প্রকাশ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিটি দলই এখন তাদের সমর্থকদের নাম তালিকায় আছে কি না, তা নিশ্চিত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
আজকের তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা আনার বড় পদক্ষেপ নিল কমিশন। তবে ৬০ লক্ষ মানুষের ভাগ্য এখনও বিচারকদের হাতে। ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নাগরিকদের দ্রুত নিজেদের নাম ও স্টেটাস যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
