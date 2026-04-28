  • West Bengal Election Results 2026: বুধবার ভোটপর্ব মিটতেই মিলবে বুথ ফেরত সমীক্ষা, কীভাবে-কোথায় দেখবেন বাংলা-অসম-কেরালামের সম্ভাব্য ফল?

West Bengal Election Results 2026: বুধবার ভোটপর্ব মিটতেই মিলবে বুথ ফেরত সমীক্ষা, কীভাবে-কোথায় দেখবেন বাংলা-অসম-কেরালামের সম্ভাব্য ফল?

West Bengal Election Results 2026: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস কি পারবে টানা চতুর্থবার ক্ষমতা ধরে রাখতে? নাকি বিজেপির 'মিশন বেঙ্গল' শেষ পর্যন্ত এই দুর্গে ফাটল ধরাবে?

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 28, 2026, 02:30 PM IST
West Bengal Election Results 2026: বুধবার ভোটপর্ব মিটতেই মিলবে বুথ ফেরত সমীক্ষা, কীভাবে-কোথায় দেখবেন বাংলা-অসম-কেরালামের সম্ভাব্য ফল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার শেষ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা। এদিন ভোটপর্ব শেষ হওয়ার কথা বিকেল ছটায়। আর তার পরেই বিকেল সাড়ে ছটা নাগাদ দেখা যাবে একজিট পোল বা বুথ ফেরত সমীক্ষা। অসম. বাংলা, তামিলনাড়ু, কেরালমের বুথ ফেরত সমীক্ষায় দেখা যাবে এই সময়ে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই ফলাফল সাধারণ মানুষের জন্য তুলে ধরবে জি ২৪ ঘণ্টাজি নিউজ। 

এবার ভোট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪ আসন, অসমের ১২৬ আসন, কেরলমের ১৪০ আসন, তামিলনাড়ুর ২৩৪ আসন ও পুদুরেরির ৩০ আসনে। ওইসব রাজ্যের ভোটের ফলাফলের একটা আভাস মিলবে বুথ ফেরত সমীক্ষায়। তবে ওই বুথ ফেরত সমীক্ষাকেই ফলাফল বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। শুধুমাত্র একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে মাত্র। জি ২৪ ঘণ্টা লাইভে(zee24Ghantaliveblog) ও জি নিউজে বুথ ফেরত সমীক্ষা দেখা যাবে।

বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬, নজর থাকবে কোথায়

পশ্চিমবঙ্গ: তৃণমূল কি ক্ষমতায় থাকবে?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস কি পারবে টানা চতুর্থবার ক্ষমতা ধরে রাখতে? নাকি বিজেপির 'মিশন বেঙ্গল' শেষ পর্যন্ত এই দুর্গে ফাটল ধরাবে? প্রথম দফার নির্বাচনে রেকর্ড ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা দেখে মনে হচ্ছে নিচুতলায় বড় কোনো পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।

তামিলনাড়ু: নতুন সমীকরণ

এই রাজ্যে নজিরবিহীন ৮৪.৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। লড়াইটা মূলত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ডিএমকে (DMK) এবং এআইএডিএমকে (AIADMK)-র মধ্যে। তবে এবার লড়াই আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া বিজয়ের দল 'টিভিকে' (TVK) এবং সীমানের 'এনটিকে' (NTK)-র উপস্থিতিতে।

অসম: আধিপত্যের লড়াই

অসমে বিজেপির আঞ্চলিক আধিপত্যের এক কঠিন পরীক্ষা হতে চলেছে। তাদের বিপরীতে রয়েছে একজোট হওয়া বিরোধী দলগুলো। এই লড়াইয়ে 'অসমীয়া পরিচিতি' বা আবেগ এবং 'উন্নয়ন'—এই দুই ইস্যুই মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

কেরালা ও পুদুচেরি: অস্তিত্ব ও প্রভাব

কেরালা হলো বামপন্থীদের শেষ শক্ত ঘাঁটি, তাই তাদের কাছে এটি টিকে থাকার লড়াই। অন্যদিকে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এনডিএ (NDA) বা বিজেপি জোট কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

