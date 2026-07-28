পারিবারিক বার্ষিক আয় কত হলে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা' মিলবে না, ১০ পয়েন্টে জেনে নিন বিস্তারিত

অয়ন শর্মা: আয়ুষ্মান ভারত যাঁরা পাবেন না তাদের কী হবে? কারণ আয়ুষ্মান ভারত পাওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তার মধ্যে অনেকেই পড়ছেন না। তাদের জন্য চালু হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা(Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana - MMSBY)। এনিয়ে এবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল রাজ্য সরকার।
কারা এই প্রকল্পের আওতায় থাকবেন
যাঁদের পারিবারিক বার্ষিক আয় ₹৮ লক্ষের কম তারা পাবেন এই বিমা। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প (WBHS), কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প (CGHS), ESI বা অন্য কোনও সরকারি/আধা-সরকারি মেডিক্যাল ইনস্যুরেন্স প্রকল্পের আওতাভুক্ত কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা এই বিমার আওতায় পড়বেন না।
সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মেডিক্যাল অ্যালাউন্সপ্রাপ্ত কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা। ৭০ বছরের বেশি বয়সী পরিবার সদস্যরা (তাঁরা ইতিমধ্যেই আয়ুষ্মান বয় বন্দনা প্রকল্পের আওতায় থাকবেন) তারাও পাবেন না।
ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার যে অন্যান্য শ্রেণিকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে
SIR প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়া ব্যক্তি, যেমন অনুপস্থিত, মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট তালিকাভুক্ত ব্যক্তি।
কাদের বাদ দেওয়া হবে না
এসআইআরএ যাদের নাম বিবেচনাধীন রয়েছে তাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা কি পাওয়া যাবে? সরকার বলছে, CAA বা SIR এর অ্যাডজুডিকেশন ট্রাইব্যুনালে আবেদন বিচারাধীন থাকলে এবং অন্যান্য সমস্ত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হবে না।
১০ পয়েন্টে জেনে নিন এই প্রকল্প
১. পরিবারপিছু বছরে ₹৫ লক্ষ পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবিমা, ফ্লোটার ভিত্তিতে।
২. একই ব্যক্তি একাধিক সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা একসঙ্গে নিতে পারবেন না।
৩. কোনও রিইম্বার্সমেন্ট (Reimbursement) সুবিধা থাকবে না; সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পরিষেবা।
৪. প্রকল্পটি পরিবারভিত্তিক হলেও প্রত্যেক সদস্যকে বিনামূল্যে পৃথক স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হবে।
৫.পরিবারে সদস্য সংখ্যার কোনও সীমা থাকবে না। সব ধরনের পূর্ব-বিদ্যমান রোগ এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে।
৬.শুরু থেকেই সম্পূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি (IT) নির্ভর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকবে।
৭.নাম নথিভুক্তি, হাসপাতালে ভর্তি ও ছাড়পত্রের সময় আধারভিত্তিক প্রমাণীকরণ (Aadhaar Authentication) বাধ্যতামূলক।
৮. ABHA (Ayushman Bharat Health Account) ব্যবহার বাধ্যতামূলক। চিকিৎসা হবে AB PM-JAY-এর নির্ধারিত চিকিৎসা নির্দেশিকা অনুযায়ী।
৯. পরিষেবা মিলবে AB PM-JAY অনুমোদিত (Empanelled) হাসপাতালগুলিতে।
১০. প্রকল্প পরিচালনায় Transaction Management System (TMS), Beneficiary Identification System (BIS) এবং AB PM-JAY-এর অনলাইন পরিকাঠামো ব্যবহার করা হবে।
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