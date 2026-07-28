Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /পারিবারিক বার্ষিক আয় কত হলে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা মিলবে না, ১০ পয়েন্টে জেনে নিন বিস্তারিত

পারিবারিক বার্ষিক আয় কত হলে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা' মিলবে না, ১০ পয়েন্টে জেনে নিন বিস্তারিত

Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana: পরিবারপিছু বছরে ₹৫ লক্ষ পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবিমা, ফ্লোটার ভিত্তিতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 28, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:32 PM IST
পারিবারিক বার্ষিক আয় কত হলে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা' মিলবে না, ১০ পয়েন্টে জেনে নিন বিস্তারিত

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো 'সরিয়ে' দিতেই তলব! বিপদ বুঝে নমোর কাছে ক্ষমা চেয়ে সাফাই মেটার
Meta Video59 min ago
2
Karnataka Shocking Crime59 min ago
3
Supreme Court on Gen Z's Protest1 hr ago
4
Singur2 hrs ago
5
Ram Kapoor father death planning2 hrs ago