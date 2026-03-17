Mufti Abdul Matin Joins TMC: উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলের সম্ভাব্য বাজি সদ্য যোগ দেওয়া সংখ্যালঘু বিদ্বজ্জন, কে এই আবদুল মাতিন?

Mufti Abdul Matin Joins TMC: তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে মুফতি আবদুল মাতিন বলেন, লেখাপড়ার সময় থেকেই সমাজসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করা শুরু

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 17, 2026, 02:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের আগে তৃণমূলে যোগ দিলেন ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল, শিক্ষাবিদ তনুশ্রী হাঁসদা  ও আবদুল মাতিন। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মালদায় শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করেন আবদুল মাতিন। মূলত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে শুরু করে তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠান রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ড ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ডানা মেলেছে। আবদুল মাতিনের দাবি তিনি মেয়েদের জন্য ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালান। ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীসংখ্যা ৬০০০।

ড্রপ আউট পড়ুয়াদের নিয়ে কাজ করা শুরু করেন আবদুল মাতিন। সেখান থেকেই, প্রায় আশিটিরও মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায় মাতিনের সংগঠন। একইসঙ্গে রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ড ও ধর্মীয় ডিগ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় পড়ুয়াদের। অল ইন্ডিয়া সুন্নত উল জামাত নামে এক সংগঠনের সংগঠনের সম্পাদকও তিনি। এর পাশাপাশি তৈরি করেছেন ২টি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একাদশ ও দ্বাদশ শেণিতে মেয়েদের ভর্তি নেওয়া হয় ওইসব প্রতিষ্ঠানে। এছাড়া মাতিনের সংগঠন কাজ করেছে করোনার মতো অতিমারীর মতো ক্ষেত্রেও। রাজনৈতিক মহলের অভিমত, মাতিনের মতো এরকম একজনকে দলে এনে সংখ্যালঘু ভোটের জমি আরও শক্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস।    

তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে মুফতি আবদুল মাতিন বলেন, লেখাপড়ার সময় থেকেই সমাজসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করা শুরু। বর্তমানে আমার বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি গার্লস ক্যাম্পাস। ছাত্রীসংখ্যা ৬০০০ বেশি। আমরা গ্রামেও কাজ করি। গ্রামের শিশুরা যাতে ড্রপ আউট না হয় তার জন্য আমরা ৩২৬টি ভিলেজ প্রজেক্টের স্কুল রয়েছে। সবেমিলিয়ে ৩৫০০০ পড়ুয়া নিয়ে আমাদের পরিবার। আমাদের একটি বড় আবাসিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে-জামিয়া রহমানিয়া। এই নিয়েই আমি বেঁচে রয়েছি। লকডাউনের সময়ে আমরা ৪৯টি লঙ্গরখানা আমরা চালিয়েছি।

কেন তৃণমূলে যোগদান? আবদুল মাতিন বলেন, বাংলা আজ হুমকির মুখোমুখি। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, বাংলা ছাড়া অন্য়ান্য ভাষায় কথা বললে কলকাতায় কাউকে মার খেতে হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বললে মহরাষ্ট্রে বাঙালি ভাইদের মার খেতে হয়। বাংলাকে কলঙ্কিত করার জন্য বিভিন্ন উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা, এটা বড় বিষয়। আজকে একই দেশে থেকে একে অপরকে শত্রু ভাবা, অস্পৃশ্ব ভাবা এটা মেনে নেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। তাই দেশ যাতে একসঙ্গে থাকে, বাংলা যাতে এক সঙ্গে থাকে, বাংলার শতাব্দিপ্রাচীন যে ঐতিহ্য বজায় রাখার মমতার যে লড়াই তাকে স্বাগত জানিয়েই আমার এই জায়গায় আসা। বিভাজন আমি নিতে পারি না। আমি যদি কোনও সাহায্য করতে পারি তাহলে খুশি হবে। সেই জন্যই আমার এখানে আসা।

