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বংশপরম্পরার মৃৎশিল্পে টিকে থাকার লড়াই, লক্ষ্মীর সরা বানিয়েও অনিশ্চিত আয় সহদেবের

Kojagari Lakshmi Puja: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগে মাটির সরা ও ছোট প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত জলপাইগুড়ির ধাপগঞ্জের প্রবীণ মৃৎশিল্পী সহদেব পাল। বয়সের ভারেও বংশপরম্পরার এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু কৃষ্ণনগর, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিমা ও সরা আসায় স্থানীয় শিল্পীদের বিক্রি কমেছে বলে তাঁর অভিযোগ। প

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 23, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Oct 23, 2026, 10:14 AM IST
বংশপরম্পরার মৃৎশিল্পে টিকে থাকার লড়াই, লক্ষ্মীর সরা বানিয়েও অনিশ্চিত আয় সহদেবের
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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