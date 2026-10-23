/বংশপরম্পরার মৃৎশিল্পে টিকে থাকার লড়াই, লক্ষ্মীর সরা বানিয়েও অনিশ্চিত আয় সহদেবের

প্রদ্যুত্ দাস: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগে মাটির সরা তৈরিতে ব্যস্ত জলপাইগুড়ির ধাপগঞ্জের প্রবীণ মৃৎশিল্পী সহদেব পাল। বয়সের ভার শরীরে, তবু থেমে নেই হাতের কাজ। লক্ষ্মীপুজোকে সামনে রেখে মাটির সরা ও ছোট প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন তিনি। কিন্তু এই কাজ করে আগের মতো আয় হচ্ছে না। বাজারে বিক্রি কমে যাওয়ায় চিন্তায় সহদেব ও তাঁর পরিবার।
বাইরের প্রতিমায় কমছে বিক্রি?
সহদেব পালের দাবি, একসময় লক্ষ্মীপুজোর আগে মাটির সরা ও প্রতিমার ভালো চাহিদা ছিল। কিন্তু এখন কৃষ্ণনগর, চাকদা, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিমা ও সরা জলপাইগুড়ির বাজারে আসছে। ফলে স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে কম। জিনিসপত্র তৈরির খরচ বাড়লেও সেই অনুযায়ী দাম পাওয়া যাচ্ছে না বলেও আক্ষেপ তাঁর।
পরিশ্রমের দাম মিলছে না
মাটির সরা ও প্রতিমা তৈরি করতে সময় এবং পরিশ্রম—দু'টোই লাগে। কিন্তু বাজারে সেই পরিশ্রমের যথাযথ দাম মিলছে না বলে জানিয়েছেন সহদেব। লাভ কম হওয়ায় সংসার চালানোও কঠিন হয়ে উঠছে। তবু দীর্ঘদিনের অভ্যাস, শিল্পের প্রতি টান এবং জীবিকার প্রয়োজনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পরিশ্রম অনুযায়ী দাম না মেলায় সংসার চালানোও কঠিন হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে জলপাইগুড়ির বাজারে কেনাকাটা শুরু হয়েছে।
লক্ষ্মীপুজোর বাজারে বাড়ছে ভিড়
অন্যদিকে, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বাজারে কেনাকাটা শুরু হয়েছে। লক্ষ্মীর সরা, প্রতিমা থেকে শুরু করে ফলমূল ও পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে বাজারে আসছেন ক্রেতারা। উৎসবের মরশুমে বিক্রি বাড়ার আশায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তবে বাজারে চাহিদা থাকলেও স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা কতটা লাভের মুখ দেখবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সহদেব পালের মতো শিল্পীদের কাছে লক্ষ্মীপুজো শুধু উৎসব নয়, সারা বছরের কাজের মধ্যে বাড়তি আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগও। সেই সুযোগে ন্যায্য দাম পাওয়াই এখন তাঁদের বড় চাওয়া।