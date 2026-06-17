/Kolaghat Shocker: ভয়ংকর! কুড়ুলের কোপে মায়ের মাথা কেটে ফেলল ছেলে, বস্তাবন্দি করে ফেলে দিল পুকুরে

কিরণ মান্না: ভয়ংকর! কুড়ুল দিয়ে বৃদ্ধা মায়ের মাথা কেটে ফেলল ছেলে। এরপর মাথা বস্তায় পুরো তা ফেলে দিল বাড়ির পাশের পুকুরে। মারাত্মক মন ঘটনা ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের কাউরচণ্ডী গ্রামে। বৃদ্ধার নাম ভারতী চক্রবর্তী।
প্রতিবেশীদের বক্তব্যে উঠে আসছে অভিযুক্ত ছেলে বাসুদেব চক্রবর্তী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য। কেউ বলছেন, বাসুদেবের মানসিক সমস্যা রয়েছে। তার চিকিত্সা চলছিল। কারও দাবি, সাধাসিধে ছেলে, সেরকম অস্বাভাবিক কিছু ওর মধ্যে দেখিনি। তবে অনেকেরই দাবি, নেশাগ্রস্ত ছিল বাসুদেব। পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।
বৃদ্ধা ভারতী চক্রবর্তীর ৩ ছেলে। বাড়িতে থাকে বড় ও ছোট ছেলে বাসুদেব। মেজো ছেলে বিবাহিত। তিনি থাকেন পাশের গ্রামে। বাড়িতে উপরের তলায় থাকেন বৃদ্ধার বড়ছেলে ও পুত্রবধূ। নীচে ছোট ছেলের সঙ্গে থাকত বাসুদেব চক্রবর্তী। প্রতিবেশীদের বাক্তব্য নেশা করেই ও মন ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়েছে বাসুদেব।
কেন এমন কাণ্ড? ধৃত বাসুদেব বলে, মাকে মেরে ফেলেছি। কদিন ধরেই আমাকে খারাপ খারাপ কথা বলছিল। গালিগালাজ করছিল। তার কুড়ুল দিয়ে মেরেছি। প্রসঙ্গত, প্রতিবেশীরা দেথেন ঘরের মধ্য়ে পড়ে রয়েছে মুণ্ডকাটা ভারতীর মৃতদেহ। আর রক্তমাখা কুড়ুলটি রাখা রয়েছে ঘরের এক কোণে। এতকিছুর পরও পালিয়ে যায়নি বাসুদেব।
প্রতিবেশী বৃদ্ধ সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, সকালে হাঁটতে যাই। আমার বৌমা ফুল তুলছিল। তখন দেখে বাসুদেব একটা বস্তা পুকুরে ফেলে দিল। বৌমা ওকে জিজ্ঞাসা করে, কী ফেললি? বাসু বলে, ও কিছু নয়। এমন কথা বলে ও চলে যায়। এরপর আমরা কিছু জানি না। পরে যখন ওর মায়ের খোঁজ শুরু হয় ও ওকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন ও বলে মায়ের মাথা কেটে ফেলে দিয়েছে। ওর মাথা একটু গোলমেলে। কিন্তু এরকম গোলমাল বলে বুঝিনি। বাকীটা বাড়ির লোক বলতে পারবে। বাসুর দাদা-বৌদি উপরের দোতালায় শুয়েছিল। নীচে ছিল ওর মা ও বাসুদেব। ওকে আর পাড়ায় রাখব না। যে কোনও মুহূর্তে কিছু করে ফেলতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)