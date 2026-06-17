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  • /Kolaghat Shocker: ভয়ংকর! কুড়ুলের কোপে মায়ের মাথা কেটে ফেলল ছেলে, বস্তাবন্দি করে ফেলে দিল পুকুরে

Kolaghat Shocker: ভয়ংকর! কুড়ুলের কোপে মায়ের মাথা কেটে ফেলল ছেলে, বস্তাবন্দি করে ফেলে দিল পুকুরে

Kolaghat Shocker: কেন এমন কাণ্ড? ধৃত বাসুদেব বলে, মাকে মেরে ফেলেছি। কদিন ধরেই আমাকে খারাপ খারাপ কথা বলছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 17, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:10 AM IST
Kolaghat Shocker: ভয়ংকর! কুড়ুলের কোপে মায়ের মাথা কেটে ফেলল ছেলে, বস্তাবন্দি করে ফেলে দিল পুকুরে

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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