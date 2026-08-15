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দৃশ্যমান নিতম্ব! কালীর সাজে 'নগ্ন' নাচে সোশ্যালে ঝড়... 'অশ্লীল ভুলে' ক্ষমাপ্রার্থী নৃত্যশিল্পী দেব নৃত্যরাজ

Viral Kali Dance: দৃশ্যমান নিতম্ব! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিতর্ক ছড়ায়। নাচের পোশাক ও অঙ্গভঙ্গি নিয়ে আপত্তি তোলেন নেটিজেনদের একাংশের। তারপরই সামনে এসে ক্ষমা চাইলেন সেই নৃত্যশিল্পী।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 15, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:39 PM IST
দৃশ্যমান নিতম্ব! কালীর সাজে 'নগ্ন' নাচে সোশ্যালে ঝড়... 'অশ্লীল ভুলে' ক্ষমাপ্রার্থী নৃত্যশিল্পী দেব নৃত্যরাজ
Image Credit: &#039;নগ্ন&#039; কালী-নাচে বিতর্কে দেব নৃত্যরাজ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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