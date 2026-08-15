দৃশ্যমান নিতম্ব! কালীর সাজে 'নগ্ন' নাচে সোশ্যালে ঝড়... 'অশ্লীল ভুলে' ক্ষমাপ্রার্থী নৃত্যশিল্পী দেব নৃত্যরাজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কালীর বেশে 'নগ্ন' নৃত্য! আর সেই নাচ ভাইরাল হতেই তা নিয়ে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত। নেটিজেনদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন সেই নৃত্য়শিল্পী। কেউ বলেন, 'কুরুচিকর'। কেউ বলেন 'ভাইরাল হওয়াই এর উদ্দেশ্য' ছিল। কে এই ভাইরাল নৃত্যশিল্পী? তা নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যেই বিভ্রান্তিও ছড়ায়। শেষমেশ কালীর বেশে 'নগ্ন' নৃত্যকারী সেই নৃত্যশিল্পী নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় সবার সামনে এসে ক্ষমা চান। এও জানান যে, তিনি তারপর থেকে খুনের হুমকি পর্যন্ত পাচ্ছেন! কে তিনি?
কে সেই নৃত্যশিল্পী?
ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিতর্ক সূত্রপাত হয়। নাচের পোশাক ও অঙ্গভঙ্গি নিয়ে আপত্তি তোলেন নেটিজেনদের একাংশ। দেবী কালীকে এমনভাবে উপস্থাপনের কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলেই মনে করছেন তাঁরা। ভিডিয়োর এক জায়গায় নৃত্যশিল্পীকে দেখা যায় ছিন্নমস্তা রূপে। যেখানে পিঠ থেকে চুল সরিয়ে হাতে ধরছেন তিনি। সেখানে তাঁর নিতম্ব দৃশ্যমান হয়ে যায়। তাতেই আপত্তি নেটিজেনদের। আপত্তি তাঁর নাচের বেশ কিছু ভঙ্গিমাতেও। সেই নৃত্যশিল্পীর নাম দেব নৃত্যরাজ। একজন জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী, রিয়েলিটি শোয়ের ফাইনালিস্টও বটে।
দেব নৃত্যরাজ নামে সেই নৃত্যশিল্পী বলেন,
"আমি যে ভুলটা করেছি সেই ভুলের কোনও সংশোধন হয় না। আমি করজোড়ে ক্ষমা চাইছি সবার কাছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল না কাউকে আঘাত করা। আমার উদ্দেশ্য ছিল না সনাতন ধর্মকে আঘাত করা বা সনাতন ধর্মে কোনও রকমভাবে কোনও আঘাত পৌঁছানোর। তাই আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি। পরবর্তী সময়ে আমি এই ভুল আর কোনও রকমভাবেই হতে দেব না। আমি নিজে খেয়াল রাখব যাতে এই ভুল কোনওভাবে আর দ্বিতীয়বার না হয়।"
তিনি এও জানান যে, নাচে 'ভদ্রযোগিনী' ভঙ্গিমা তিনি নির্দেশনা অনুযায়ী-ই করেছিলেন। তবে ভাইরাল হওয়ার জন্য তিনি কিছু করেননি। কিন্তু তাও, আগে বহুবার দেবী চরিত্রে অভিনয় করা সত্ত্বেও, যে 'অশ্লীল' মুহূর্ত মঞ্চে তৈরি হয়েছে তার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। শুনে নিন তাঁর বক্তব্য-
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