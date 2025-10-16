English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata-Shovan meets: এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছে তৃণমূলে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি। তারপর দলনেত্রীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 16, 2025, 04:06 PM IST
Mamata-Sovan secret meeting in Darjeeling: দার্জিলিং জমজমাট! মমতার সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক একান্ত আলোচনায় শোভন...তবে কী ২৬-এই?

জি ২৪ ঘণ্টা জিজিটাল ব্যুরো: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Bandyopadhyay) পর শোভন চট্টোপাধ্যায়ের (Sovan Chatterjee) সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) সাক্ষাৎ-জল্পনা। 'দার্জিলিঙে (North Bengal flood) মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে দীর্ঘ ২ ঘণ্টা বৈঠক করলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় (Baisakhi Banerjee) ও তার মেয়েকে নিয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায় পাহাড়ে এসেছিলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শুধুমাত্র বৈঠক হয় শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছিল।তাহলে কি কালীপুজোর পরেই ঘাসফুলে ঘর ওয়াপসি কাননের? সেই প্রশ্নই উঠছে রাজনৈতিক মহলে। 

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গত কয়েকদিন ধরে সেখানেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা-শোভনের সম্পর্ক বরাবরই সুমধুর। প্রতি ভাইফোঁটায় দলনেত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে ফোঁটা নেন তিনি। তবে মাঝে খানিকটা দূরত্ব বেড়েছিল তাঁদের। বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন। যদিও খুব অল্প সময়েই মোহভঙ্গ হয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় কাননের। তারপর দীর্ঘদিন তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কের অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। গতবছরও ভাইফোঁটা নিতে বৈশাখীকে সঙ্গে নিয়ে ‘দিদি’র কাছে গিয়েছিলেন তিনি। সামনেই ভাইফোঁটা, তার আগে এবার পাহাড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন শোভন-বৈশাখী। 

যদিও এ নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ শোভন চট্টোপাধ্যায়। গতকাল সাতসকালে উত্তরবঙ্গের ফ্লাইট ধরে দার্জিলিং পৌঁছন শোভন-বৈশাখী। গতকাল বিকেলে রিচমন্ড হিলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়, খবর শোভন-ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে। সূত্রের খবর, হাসি-মজা-আড্ডার পাশাপাশি কথা হয় রাজনীতি নিয়েও। শোনা যাচ্ছে, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে কাজ করতে চাইছেন শোভন। 

এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছে তৃণমূলে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি। তারপর দলনেত্রীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। রাজনৈতিক মহলের দাবি, শোভনের তৃণমূলে ফেরা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। বিধানসভা নির্বাচনে টিকিটও কি পাবেন শোভন? তাহলে কি এবার পাকাপাকিভাবে তৃণমূলে ফিরতে চলেছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র? উৎসবের আবহে মাথাচাড়া দিল এই জল্পনা। 

একসময়ে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কিচেন ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার মেয়র এবং মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ সব দফতরের দায়িত্বে ছিলেন। ২০১৯ সালে দিল্লি গিয়ে, জুটিতে বিজেপিতে নাম লেখান শোভন-বৈশাখী।২০২১ সালে বিজেপির হয়ে প্রচারে নেমে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে আক্রমণও করেন।

একুশের ভোটে বিজেপি রাজ্যে দাগ কাটতে পারেনি। তারপর বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে শোভন-বৈশাখীর। ফের তৃণমূলের কাছাকাছি আসতে শুরু করেন তাঁরা। কখনও ভাইফোঁটার দিনে মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে দেখা যায় এই জুটিকে।কখনও আবার নবান্নে। এদিনের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়।

সেবার শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমি নিজে অভিভূত। আমিও বলছি বয়স কোনও বিষয় নয়, এটা থেকে আজকে অনেক জিনিস উপলব্ধি করেছি! যা আলোচনা হয়েছে তাতে মনে করি, ওই মেঘ থেকে জল আসবে। অভিষেকের উষ্ণতাও উপলব্ধি করেছি। মমতাদি, তাঁর নিশ্চয়ই অভিষেককের সঙ্গে কথা হবে, আমাকেও ডাকবেন। সেই অনুযায়ী যা ভাল বুঝবেন, সিদ্ধান্ত নেবেন। যেভাবে অ্যাডজাস্ট করা দরকার,  আমি নিজেকে প্রস্তুত রাখছি। আজকের নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা আমার বড় পাওনা।' 

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার কাছে শ্রেষ্ঠ শারদ উপহার। আমি কখনও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন আলাপচারিতা শুনিনি। যে আন্তরিকতা অভিষেক, শোভনের প্রতি বর্ষণ করেছে, আমার মনে হয়েছে, এই দিনটা এ বছরের স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকল। কিছু অভিমানের মেঘ জমে ছিল। ভুল ধারণা,  ইচ্ছে করে নানা রটানো ছিল, সেই গুলো কেটে গেছে। ওর সক্রিয়তা সময়ের অপেক্ষা।' 

বৈঠক তো হল। ঘাসফুলের বাগানে শোভনের প্রত্যাবর্তন কি তাহলে সময়ের অপেক্ষা?

সামনে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট। তার আগে কি ফের রাজ্য রাজনীতিতে দেখা যাবে ঘরে ফেরার ছবি? 

 

