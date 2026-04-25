Kolkata Heatwave Guide: ভরা গ্রীষ্মে ভোটের গরম, সুস্থ থাকুন নির্বাচনী ব্যস্ততার রুটিনেও
Kolkata Heatwave Guide: রোজকার কাজের চাপের সঙ্গে যোগ হয়েছে ভোটের ব্যস্ততা, ভিড়, যানজট, প্রচারের শব্দ। প্রবল পরিশ্রম আর ব্যস্ত রুটিনের ফাঁকে কী করে সুস্থ থাকবে সাধারণ মানুষরা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেজায় গরম। সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা। রোজকার কাজে বাইরে বেরোতে হচ্ছে, রোদের তাপে হাঁসফাঁস অবস্থা। অফিসে যাওয়া, বাজার করা বা নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ—সব মিলিয়ে গরম এড়িয়ে থাকার উপায় নেই। ফলে অনেকেই ক্লান্তি, মাথা ঘোরা বা ডিহাইড্রেশনের সমস্যায় পড়ছেন। তাই এই সময়ে একটু সচেতন না হলে শরীর খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।
২৯ এপ্রিলে দ্বিতীয় দফার ভোট। রোজকার কাজের চাপের সঙ্গে যোগ হয়েছে ভোটের ব্যস্ততা, ভিড়, যানজট, প্রচারের শব্দ—সব মিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা। ভোটের দিনেও লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে অনেককে, তার ওপর এই অসহ্য গরম। ফলে ক্লান্তি, জলশূন্যতা বা অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু নিজের পছন্দের দলকে জেতাতে সুস্থ যে থাকতে হবে। ঠা ঠা রোদে ঘোরাঘুরি করতে হলে তাই দরকার সাবধানতা আর শরীরের সঠিক যত্ন। রুটিন মেনে স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া কিংবা বাইরে থাকলে যথাসম্ভব শরীরে আর্দ্রতা বজায় রাখা, দু’দিকেই খেয়াল রাখতে হবে এই সময়ে।
প্রবল পরিশ্রম আর ব্যস্ত রুটিনের ফাঁকে তবে কী করে সুস্থ থাকবে সাধারণ মানুষরা? মুশকিল আসানে হাজির ডায়েটিশিয়ান পম্পা রায়। রইল তাঁরই বিশদ পরামর্শ--
বাইরে ঘোরাঘুরির সময়ে
দিনের বেলা এখন রোদের তাত অনেকটাই। এ সময়টায় বাইরে থাকলে সবচেয়ে জরুরি শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখা। কারণ রোদে বাইরে ঘুরলে অতিরিক্ত ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম, ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়। তাই লেবুর জলে একটু নুন, পুদিনা পাতা আর শসা কুচি মেশানো শরবত তিন-চার বার ২০০-২৫০ মিলিলিটার করে পান করুন। ছাতুর শরবত, দইয়ের ঘোল বা লস্যিও খাওয়া যায়। তা ছাড়া, এখন কচি ডাব পাওয়া যাচ্ছে অঢেল। দিনে একটা করে সেই ডাবের জল খেলেও শরীর ঠান্ডা থাকবে।
যাঁরা ডায়াবেটিসের রোগী, তাঁরা চিনি দেওয়া শরবত এড়িয়ে যাবেন বলাই বাহুল্য। বাইরে বেরোলে এক লিটার জলে ২১ গ্রাম প্যাকেটের ওআরএস মিশিয়ে অবশ্যই সঙ্গে রাখুন। তবে একবারে ঢকঢক করে নয়, বারে বারে একটু করে খেতে থাকবেন। যাঁদের ডায়াবেটিসের সমস্যা নেই, তাঁরাও দিনে আড়াই লিটার ওআরএস মেশানো জল খেতে পারেন। গরমে শরীরে আর্দ্রতার ভাগ বজায় রাখতে এটি খুবই উপকারী।
খাওয়াদাওয়ার রুটিন
এই সময়ে সহজপাচ্য, হাল্কা খাবার খাওয়া খুবই জরুরি। খুব কষিয়ে রান্না এড়িয়ে চলুন। তেল-মশলা সবই থাকুক রান্নায়, তবে একেবারে অল্প পরিমাণে। গোলমরিচ, হলুদ, জিরে বা ধনে গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। বাইরে ঘোরাঘুরির সময়ে কিংবা বাড়িতে দিনের খাদ্যতালিকায় অবশ্যই থাক এমন ফল ও সব্জি, যাতে জলের ভাগ বেশি। যেমন, বাইরে বেরোলে তরমুজ, ফুটি, মোসাম্বি রাখতে পারেন সঙ্গে। শরীরকে আর্দ্রতা দিতে এদের জুড়ি নেই। একই ভাবে সব্জির ক্ষেত্রে শশা, লাউ, ঝিঙে, চিচিঙ্গে, পটল। রোজকার রান্নায় ভাত বা রুটির সঙ্গে ঝোলে, তরকারিতে এগুলো বরং বেশি থাক এই সময়টায়। এতে ডিহাইড্রেশন এড়ানো যাবে আমিষের মধ্যে এই মরসুমে পাতলা মাছের ঝোল খাওয়াটাই ভাল। এত পরিশ্রমের রুটিনে শরীর যাতে দুর্বল হয়ে না পড়ে, তার জন্য প্রোটিনের জোগান ঠিক রাখতে রোজের খাদ্যতালিকায় রাখুন ১০০-১৫০ গ্রাম মাছ, এবং ব্রেকফাস্টে একটা গোটা ডিম সেদ্ধ।
যা এড়িয়ে যাবেন
•অনেকের হয়তো চা-কফি ছাড়া চলে না। কিন্তু এই সময়ে ঘন ঘন চা-কফি নৈব নৈব চ। কারণ এতে থাকা ক্যাফেইন শরীর থেকে আর্দ্রতা টেনে নেয়। ফলে রোদে বাইরে দেদার ঘোরাঘুরির সময়ে লাগাতার চা-কফি খেয়ে যাওয়া ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
•এ সময়ে মুরগির মাংস যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ তা সহজে হজম হতে চায় না।
•বাইরের কাটা ফল, শরবত, খোলা জায়গায় বিক্রি হওয়া আখ বা অন্য ফলের রস, টেট্রা প্যাকের জুস থেকে দূরে থাকুন। এতে পেটের সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারবেন।
•বাজারচলতি সোডা বা কোল্ড ড্রিঙ্কসও একেবারেই বাদ থাক। এগুলো শরীরে সুগারের মাত্রা এবং পেটের সমস্যার ঝুঁকি, দুটোই বাড়িয়ে দেয়।
প্রেসক্রিপশনের শেষ পাতে পম্পার পরামর্শ— 'যতই বাইরে ঘোরাঘুরি, ব্যস্ততা চলুক, কাহিল বা অসুস্থ হয়ে পড়তে না চাইলে একটু নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া করতেই হবে। আর বাইরে বেরোলে অবশ্যই সঙ্গে থাক জল, শরবত এবং সহজপাচ্য খাবার।'
