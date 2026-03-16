BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: সোনারপুরে বাজি লকেট: সজল ঘোষ কোথায়? আর কোন কোন চমক থাকছে বিজেপির প্রার্থী তালিকায়

BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: সোনারপুরে বাজি লকেট: সজল ঘোষ কোথায়? আর কোন কোন চমক থাকছে বিজেপির প্রার্থী তালিকায়
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে কোমর বেঁধে নেমেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রচারের রূপরেখা— সবক্ষেত্রেই এবার বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন বিজেপির প্রার্থী তালিকার দিকে। বিশেষ করে ২০২১ সালের অভিজ্ঞতার পর এবার প্রার্থী বাছাইয়ে বড়সড় রদবদল ও কৌশলী পদক্ষেপ নিতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্ব।
ধাপে ধাপে প্রার্থী ঘোষণা: প্রথম দফায় ১৫০
বিজেপি সূত্রের খবর, এবার সব আসনের নাম একবারে ঘোষণা না করে কয়েক দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রথম দফায় প্রায় ১৫০টি আসনের জন্য প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই তালিকা তৈরি হয়েছে বলে খবর। আজ সোমবার রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের পুনরায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে বাকি আসনগুলোর জট কাটানো হতে পারে। মঙ্গলবারের মধ্যেই প্রথম দফার তালিকা প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা প্রবল।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী? আর কোন কোন নতুন মুখে বাজি ধরছে দল আসন্ন ভোটে--দেখে নিন
হেভিওয়েট ও পুরনো কর্মীদের অগ্রাধিকার
এবারের নির্বাচনে দলবদলুদের তুলনায় দলের পুরনো এবং পরীক্ষিত কর্মীদের ওপর বেশি ভরসা রাখছে বিজেপি। সূত্রের দাবি, প্রায় ২২৫টি আসনে সংগঠনের পরিচিত মুখদেরই টিকিট দেওয়া হতে পারে।
শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ এবং অগ্নিমিত্রা পলের মতো হেভিওয়েটদের নাম ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, বর্তমান বিধায়কদের অধিকাংশকেই পুনরায় প্রার্থী করার নীতি গ্রহণ করেছে দল।
তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম হতে পারেন খড়গপুর সদরের বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। শোনা যাচ্ছে, তাঁর জায়গায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করা হতে পারে।
অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে দলের। নন্দীগ্রামের পাশাপাশি তাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরেও প্রার্থী করার জল্পনা তুঙ্গে।
কলকাতার সম্ভাব্য মুখ ও নতুন চমক
কলকাতার আসনগুলোর জন্য বিজেপি এবার সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে সজল ঘোষ (বরানগর), শঙ্কর সিকদার (বেহালা পূর্ব), লকেট চট্টোপাধ্যায় (সোনারপুর উত্তর), রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় (কামারহাটি), অমিতাভ রায় (মানিকতলা) এবং রীতেশ তিওয়ারির (কাশীপুর-বেলগাছিয়া) মতো নামগুলো আলোচনায় রয়েছে।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: দীপা দাশমুন্সির প্রত্যাবর্তন, বাদ তৃণমূলের হেভিওয়েট মন্ত্রী? মৌসম নূর থেকে ঈষা খান-- মালদহে কারা ইন, কারা আউট?
দেবশ্রী চৌধুরীকে রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্র থেকে লড়াইয়ে নামানো হতে পারে।
নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেডে সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেলেও তাঁকে কোথায় প্রার্থী করা হবে এখনও জানা যায়নি।
পাহাড়ের জট ও সমীক্ষানির্ভর বাছাই
দার্জিলিং ও পাহাড়ের আসনগুলো নিয়ে এখনও কিছুটা ধোঁয়াশা থাকলেও আজই সেই জট কাটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জোট সমীকরণ মাথায় রেখেই পাহাড়ের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে মরিয়া শীর্ষ নেতৃত্ব।
উল্লেখ্য, এবারের প্রার্থী তালিকায় আবেগের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাকে। দলের নিজস্ব সংগঠন, বেসরকারি এজেন্সি এবং আরএসএস-এর রিপোর্টের ভিত্তিতেই নামগুলো বাছাই করা হয়েছে। স্থানীয় ইস্যু এবং প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা বিচার করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সংসদীয় বোর্ড।
কৌশল বদলের কারণ
গত বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের ঠিক আগে অন্য দল থেকে আসা নেতাদের টিকিট দেওয়ায় দলের আদি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার জেপি নাড্ডা ও অমিত শাহের তত্ত্বাবধানে প্রার্থী তালিকায় স্বচ্ছতা ও আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে এই নির্বাচন এক বড় পরীক্ষা।
সব মিলিয়ে, জয়ই এখন বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য। পুরনো সংগঠনের শক্তি আর নতুন মুখের সতেজতা— এই দুইয়ের মিশেলে বাংলা জয়ের লক্ষ্যপূরণ করতে চাইছে মোদী-শাহের দল।
