Kolkata High Court on pushback: বীরভূমের সোনালি বিবিদের পুশব্যাক বেইআইনি, একমাসের মধ্যে ভারতে ফেরাতে হবে: হাইকোর্ট

Bengali pushback issue: বীরভূমের মুরারই ও পাইকরের দুই পরিবারের ছ'জনকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় দিল্লি পুলিস। হাইকোর্টের এই রায়ের পরই কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 26, 2025, 06:32 PM IST
প্রসেনজিৎ মালাকার: বাংলাদেশি সন্দেহে বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি বিবি-সহ ৬ জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক সংক্রান্ত মামলায়, বড় রায় কলকাতা হাইকোর্টের। হাইকোর্ট সাফ জানাল, বীরভূমের ৬ জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়া বেআইনি। হাইকোর্টের রায়ে জোর ধাক্কা খেল কেন্দ্র। ৪ সপ্তাহের মধ্যে বীরভূমেরবাঙালি পরিবারের ৬ জনকে ভারতে ফেরানোর নির্দেশ। একমাসের মধ্যে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আজ কলকাতা হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। হাইকোর্টের এই নির্দেশে খুশি পরিবারের লোকজন।

গত মাসে বীরভূমের মুরারইপাইকরের দুই পরিবারের ছ'জনকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় দিল্লি পুলিস। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। এরপরই আসরে নামে রাজ্যসভার সাংসদ তথা পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ওই ছয়জনকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার বিষয়ে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার পরিপেক্ষিতে আজ কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, আগামী একমাসের মধ্যে ছ'জনকেই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চ আজ এই নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা হাইকোর্টের।

প্রসঙ্গত, বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা হলেও, কাজের সূত্রে স্বামী দানিশ শেখ এবং ছেলেকে নিয়ে দিল্লির রোহিণীর ২৬ নম্বর সেক্টরে থাকতেন সোনালি বিবি। ১৭ জুন তাদের গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিস। ২৬ তারিখ তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়একইভাবে বীরভূমেরই বাসিন্দা সুইটি বিবি ও তাঁর দুই ছেলেকেও গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা বা তথ্য যাচাই না করেই ৬ জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

এই নিয়ে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। এরপরই তাঁদের নাগরিকত্বের বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এরপরই এদিন কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, ৪ সপ্তাহের মধ্যে সোনালি বিবি-সহ ৬ জনকে ফিরিয়ে আনার। হাইকোর্ট আরও জানিয়েছে যে, ফিরিয়ে আনার কাজটি করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। হাইকোর্টের এই রায়ের পরই কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, ”বীরভূমের এক গর্ভবতী মহিলা-সহ ছয় জনকে বাংলাদেশি বলে পুশব্য়াক করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট আজ সেই পদক্ষেপকে অবৈধ বলেছে। পাশাপাশি, ওদের চার সপ্তাহের মধ্যে ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেবাঙালি দেখলেই বলছে বাংলাদেশি। বাংলাকে এরা নিপীড়িত শোষিত করে রাখতে চাইছে!”

