CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Suvendu Adhikari: ভবানীপুরে বিগ ফাইটের আগেই হাইকোর্ট সূত্রে শুভেন্দুকে নিয়ে বিরাট বড় খবর- কী হল?

Suvendu Adhikari: ভবানীপুরে বিগ ফাইটের আগেই হাইকোর্ট সূত্রে শুভেন্দুকে নিয়ে বিরাট বড় খবর- কী হল?

West Bengal Assembly Election 2026: আপাতত ৩০ জুন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড় স্বস্তিতে শুভেন্দু অধিকারী।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 28, 2026, 12:39 PM IST
Suvendu Adhikari: ভবানীপুরে বিগ ফাইটের আগেই হাইকোর্ট সূত্রে শুভেন্দুকে নিয়ে বিরাট বড় খবর- কী হল?
হাইকোর্টের নির্দেশে বিরাট বড় স্বস্তি শুভেন্দু অধিকারীর

অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফার ভোট। আর দ্বিতীয় দফার ভোটে ভবানীপুরে বিগ ফাইট মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী। প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফাতেও প্রার্থী বিজেপির প্রধান মুখ, এরাজ্যের বিরোধী দলনেতা 'জায়ান্ট কিলার' শুভেন্দু অধিকারী। এখন ভবানীপুরে বিগ ফাইটের আগেই হাইকোর্ট সূত্রে শুভেন্দুকে নিয়ে এল বিরাট বড় খবর। 

ঘটনাটি কী?

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই হাইকোর্টে নির্দেশে বিরাট বড় স্বস্তি পেলেন শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচনকালে আদালতে স্বস্তিতে শুভেন্দু অধিকারী। কোলাঘাটে পার্টি অফিসে পুলিশি তল্লাশির মামলায় বিরাট বড় স্বস্তি শুভেন্দু অধিকারীর। অন্তর্বতীকালীন রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করল হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিলেন, কোলাঘাট থানার করা স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর-এর ভিত্তিতে আপাতত ৩০ জুন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বড় স্বস্তিতে শুভেন্দু অধিকারী। জুন মাসে মামলার পরবর্তী শুনানি। 

কোন মামলা?

প্রসঙ্গত, মামলাটি বেশ পুরনো। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সময়, অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ দায়ের করেন শুভেন্দু। যার পাল্টায় অন্যদিকে আবার পুলিসও স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর রুজু করে। এই ঘটনায় পুলিসের ভুমিকা সন্দেহজনক দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হাইকোর্ট সেই মামলায় পুলিসকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও বিরোধী দলনেতাকে কোনওভাবে হেনস্থা করা বা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোনও পদক্ষেপ না করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। সেই রক্ষাকবচেরই এদিন, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে, জুন মাস পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করল আদালত।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

