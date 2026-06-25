/কলকাতায় ১৪ কিমি উঁচু ‘দানবীয় মেঘ’! রেকর্ড বৃষ্টি, ২ ঘণ্টায় বাজ পড়ল ৩৭৭টির বেশি

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি বায়ু আপাতত বেশ দুর্বল। গত শুক্রবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের মানুষ চেনা বর্ষার ঝিরঝিরে বা একটানা বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায়নি। অথচ, এই ক’দিনেই কলকাতা ভেসেছে রেকর্ড বৃষ্টিতে। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, এদিন পর্যন্ত কলকাতার আলিপুর যে ২১১ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করেছে, তার সবটাই এসেছে স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়া অত্যন্ত শক্তিশালী বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে। মঙ্গলবারের মতোই বৃহস্পতিবারের এই ভয়াল দুর্যোগের নেপথ্যেও ছিল দানবীয় ‘কিউমুলোনিম্বাস’ মেঘ।
বিজ্ঞানীদের লাইটনিং ডিটেক্টরে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য ধরা পড়েছে, তা রীতিমতো চমকে যাওয়ার মতো। শহর ও শহরতলি মিলিয়ে দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ১০ মিনিট—অর্থাৎ, সাকুল্যে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের মধ্যে ৩৭৭টিরও বেশি বজ্রপাত হয়েছে।আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ বর্ষার বৃষ্টির চরিত্রের সঙ্গে এই বৃষ্টির কোনও মিল নেই। বর্ষার মেঘ সাধারণত দিগন্ত বিস্তৃত এবং কিছুটা নিচু স্তরের হয়। কিন্তু কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা মিলিয়ে মাত্র ২০-২৫ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের ওপর তৈরি হয়েছিল খাড়া ও স্তম্ভের মতো মেঘের পাহাড়। একেকটি মেঘের উচ্চতা আকাশ অভিমুখে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল! এই ধরনের মেঘে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব এবং ঘর্ষণ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় প্রবল বৃষ্টির সাথে কানফাটানো আওয়াজে অবিরাম বাজ পড়তে থাকে।
এক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই ‘ভারী বর্ষণ’-এর রেকর্ড পার
আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিভাষায়, ২৪ ঘণ্টায় কোনও এলাকায় ৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে তাকে ‘ভারী বৃষ্টি’ বলা হয়। অথচ কলকাতার ক্ষেত্রে চিত্রটা ছিল এরকম, গত মঙ্গলবার মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে শহরে বৃষ্টি হয়েছিল ৫৯.৩ মিলিমিটার। বৃহস্পতিবার আলিপুরে মাত্র ১ ঘণ্টাতেই আলিপুরে বৃষ্টি আছড়ে পড়েছে ৮৪.৬ মিলিমিটার (প্রায় ৮৫ মিমি)। অর্থাৎ, যা ২৪ ঘণ্টার কোটা, তা মাত্র ৬০ মিনিটে পার হয়ে গিয়েছে।
মেঘের ‘ভরকেন্দ্রে’ বৃষ্টিপাত মাত্রাতিরিক্ত
এই বজ্রগর্ভ মেঘের চরিত্রই হল, এর ভরকেন্দ্র বা মূল কেন্দ্রটি ঠিক যে এলাকার ওপর অবস্থান করে, সেখানে মেঘ ভাঙা স্টাইলের অতি ভারী বৃষ্টি হয়। অথচ তার সামান্য কয়েক মিটার দূরেই বৃষ্টির পরিমাণ বদলে যায়। ঠিক সেটাই দেখা গিয়েছে কলকাতায়। নিউ আলিপুর এলাকায় মেঘের মূল ভরকেন্দ্র থাকায় মাত্র ১ ঘণ্টাতেই রেকর্ড ১১৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর নিউ আলিপুরের ঠিক লাগোয়া এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এখানে বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে ৮৪.৬ মিলিমিটার। আবহাওয়াবিদদের স্পষ্ট বার্তা, মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা না বাড়লে আগামী দিনেও এই ধরণের ছোট ছোট পকেটে তৈরি হওয়া স্থানীয় কিউমুলোনিম্বাস মেঘের দাপটেই এমন আকস্মিক মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং মারাত্মক বজ্রপাতের মুখোমুখি হতে হবে শহরবাসীকে।
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