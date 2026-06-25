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কলকাতায় ১৪ কিমি উঁচু ‘দানবীয় মেঘ’! রেকর্ড বৃষ্টি, ২ ঘণ্টায় বাজ পড়ল ৩৭৭টির বেশি

Weather Report: কলকাতার আলিপুর যে ২১১ মিলিমিটার বৃষ্টি পেয়েছে তার সবটাই ঘটেছে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে। এই মেঘ প্রবল বৃষ্টি নামাচ্ছে। সঙ্গে বাজের শব্দে পিলে চমকে যাচ্ছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 25, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:18 PM IST
কলকাতায় ১৪ কিমি উঁচু ‘দানবীয় মেঘ’! রেকর্ড বৃষ্টি, ২ ঘণ্টায় বাজ পড়ল ৩৭৭টির বেশি
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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কলকাতায় ১৪ কিমি উঁচু ‘দানবীয় মেঘ’! রেকর্ড বৃষ্টি, ২ ঘণ্টায় বাজ পড়ল ৩৭৭টির বেশি
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