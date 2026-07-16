/মিড-ডে মিলের দায়িত্বে কেন ইসকন? রথযাত্রার উদ্বোধনে গভীর ব্যাখ্যা দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই, সঙ্গে বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতায় ইসকনে রথযাত্রার উদ্বোধনেও মিড-ডে মিল প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, 'রাজ্যে মিড-ডে মিল কিচেন তৈরি হচ্ছে। ইসকনের এই কাজ নতুন নয়। ২২টি বড় বড় শহরে স্কুলের মিড-ডে মিলের দায়িত্বে রয়েছে ইসকন'।
রাজ্যে পালাবদলের পর বড় সিদ্ধান্ত সরকারের। স্কুলে স্কুলে মিড-ডে মিলের দায়িত্বে এবার ইসকন। সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিস্তর জলঘোলা হয়। প্রশ্ন ওঠে, ইসকনে খাদ্য তালিকায় তো ডিম নেই, তাহলে পড়ুয়ারা পুষ্টি পাবে কীভাবে? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটা ভাল, পুষ্টিকর আহার পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমাদের স্কুলগুলিতে যে ছাত্রছাত্রীরা মিড-ডে মিল গ্রহণ করে, তারা মূলত মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের সন্তান। সচ্ছল পরিবারের শিশুদের অধিকাংশই এই প্রকল্পের উপর নির্ভর করে না। তাই অপুষ্টি দূর করতে পুষ্টিকর খাবারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'আমরা ইসকন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত অন্যান্য সংগঠনকে সঙ্গে নিয়েই বাংলার নবনির্মাণের পথে এগোতে চাই। সমাজের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'।
মায়াপুরকে 'নোটিফায়েড এরিয়া' করার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি ন'দিনের মধ্যে একদিন মায়াপুরে যাব । কোনও কর্মসূচিতে নয়, কীর্তনে অংশগ্রহণ করব যা আমার অতি প্রিয় । এখানে অনেক প্রভু আছেন, যাঁদের সঙ্গে আমি একাধিক জন্মাষ্টমী, দোল উৎসব, অন্নকূট উৎসব, গোবর্ধন পূজা, একসঙ্গে কীর্তন করেছি, আজকে নয়, 20-25 বছর ধরে । কীর্তন করব আর প্রসাদ গ্রহণ করব । আর মায়াপুরকে আমরা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি করব'।
এদিন রীতিমাফিক সোনার ঝাঁড় দিয়ে ঝাঁট গিয়ে অ্যালবার্ট রোডে ইসকনের রথযাত্রা সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর রথের রশি টান দিয়ে জগন্নাথদেবে আরতি করেন। শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে।
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