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মিড-ডে মিলের দায়িত্বে কেন ইসকন? রথযাত্রার উদ্বোধনে গভীর ব্যাখ্যা দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই, সঙ্গে বড় ঘোষণা

Kolkata ISKCON Rath Yatra 2026:  'আমরা ইসকন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত অন্যান্য সংগঠনকে সঙ্গে নিয়েই বাংলার নবনির্মাণের পথে এগোতে চাই। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 16, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:10 PM IST
মিড-ডে মিলের দায়িত্বে কেন ইসকন? রথযাত্রার উদ্বোধনে গভীর ব্যাখ্যা দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই, সঙ্গে বড় ঘোষণা
Image Credit: ইসকনের রথযাত্রার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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