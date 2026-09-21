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শহরের একাধিক মেট্রো স্টেশনের নাম পাল্টাচ্ছে! বদলে যাচ্ছে নেতাজী ভবন ও উত্তমকুমারের নামাঙ্কিত স্টেশনও

Kolkata Metro Stations Renaming: বিশ্বের প্রথম যে শহরে মেট্রো চলেছিল, সেই লন্ডনে রানি এলিজাবেথ, এমনকি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের নামে কোনো মেট্রো স্টেশন নেই! মনীষীর নামে মেট্রো স্টেশনের নাম রাখলে তাঁকে সম্মান দেওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু যাত্রীদের, বিশেষ করে শহরের বাইরে থেকে আসা নয়া যাত্রীদের খুবই অসুবিধা হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 21, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:57 AM IST
শহরের একাধিক মেট্রো স্টেশনের নাম পাল্টাচ্ছে! বদলে যাচ্ছে নেতাজী ভবন ও উত্তমকুমারের নামাঙ্কিত স্টেশনও

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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