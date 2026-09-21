/শহরের একাধিক মেট্রো স্টেশনের নাম পাল্টাচ্ছে! বদলে যাচ্ছে নেতাজী ভবন ও উত্তমকুমারের নামাঙ্কিত স্টেশনও

অয়ন ঘোষাল: বিশ্বের প্রথম যে শহরে মেট্রো চলেছিল সেই লন্ডনে রানি এলিজাবেথ এমনকি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নামে কোনো মেট্রো স্টেশন নেই! মেট্রোর নাম পরিবর্তন কমিটির যুক্তিতেই সিলমোহর মেট্রো কর্তৃপক্ষের। সূত্রের খবর, চলতি বছরেই শহরের একাধিক মেট্রো স্টেশনের নাম পাল্টাতে চলছে। মনীষীর নামে মেট্রো স্টেশনের নাম রাখলে তাঁকে সম্মান দেওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু যাত্রীদের, বিশেষ করে শহরের বাইরে থেকে আসা নয়া যাত্রীদের খুবই অসুবিধা হয়। তাই এই ভাবনা।
ব্যক্তির নামে নয়
মনীষীর নামে মেট্রো স্টেশনের নাম রাখলে তাঁকে সম্মান দেওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু যাত্রীদের বিভ্রান্তি বাড়ে। ভারতে কোথাও কোনো মেট্রো স্টেশনের নাম ব্যক্তির নামে নেই। দেশের সর্ববৃহৎ মেট্রো নেটওয়ার্ক দিল্লিও ব্যক্তির নামে আজ পর্যন্ত কোনো মেট্রো স্টেশনের নাম রাখেনি। যুক্তি নাম পরিবর্তন কমিটির।
বুঝে ওঠা কার্যত অসম্ভব
ভিন রাজ্য বা ভিন জেলা থেকে আসা যাত্রী তো বটেই, এই শহরের নাগরিক এবং নিয়মিত মেট্রো ব্যবহারকারী নন, এরকম যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা বুঝে ওঠা কার্যত অসম্ভব যে, তিনি কোন মনীষীর নামের স্টেশনে নামলে নিজের প্রয়োজনীয় গন্তব্য খুঁজে পাবেন।
যে-যে স্টেশনের নামবদল
নাম পরিবর্তন কমিটি মেট্রোকে নাম বদলের যে সুপারিশ পাঠিয়েছে তার কয়েকটি হল:
গৌরকিশোর ঘোষ-- নাম পাল্টে -- সুকান্তনগর
কবি সুভাষ-- নাম পাল্টে-- নিউ গড়িয়া
কবি সুকান্ত-- নাম পাল্টে-- কালিকাপুর বাইপাস
নেতাজি ভবন-- নাম পাল্টে-- ভবানীপুর
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-- নাম পাল্টে-- মুকুন্দপুর
সত্যজিৎ রায়-- নাম পাল্টে-- পঞ্চসায়র
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-- নাম পাল্টে-- পাসপোর্ট কেন্দ্র
বরুণ সেনগুপ্ত-- নাম পাল্টে-- সায়েন্স সিটি
মহানায়ক উত্তম কুমার-- নাম পাল্টে-- টালিগঞ্জ
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