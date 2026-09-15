/অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কাল! বাড়ির সামনে কলকাতা পুলিসকে বেধড়ক মার, রেহাই পেল না দুই সন্তানও

প্রসেনজিত্ সর্দার: মুর্শিদাবাদের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে আক্রান্ত হলেন পুলিস। প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিস। বাড়ির সামনেই বেধড়ক মারধর করা হয় পুলিস কর্মীকে। এমনকী বাদ যায়নি তাঁর দুই নাবালক সন্তানও। জানা গিয়েছে, বাড়ির দরজার সামনে নিকাশি ড্রেনে প্রস্রাব করতে বারণ করা নিয়ে পুলিস কর্মীর এই চরম পরিণতি হয়। আক্রান্ত কর্মীর নাম হিমাদ্রীশঙ্কর মণ্ডল। ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের রাইসমিল ঘাট এলাকায় রাতের অন্ধকারে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আক্রান্ত হিমাদ্রীশঙ্কর মণ্ডল পেশায় কলকাতা পুলিসের একজন কর্মী। ক্যানিংয়ের রাইসমিল ঘাট এলাকায় তাঁর বাড়ি। তাঁর বাড়ির সদর দরজার সামনেই রয়েছে একটি নিকাশি ড্রেন। রাতের বেলা সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েক জন যুবক প্রস্রাব করছিল। তা দেখতে পেয়ে হিমাদ্রীশঙ্করবাবু তাদের সেখানে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেন। অভিযোগ, নিষেধ করতেই তিন যুবক তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ওই পুলিস কর্মীকে এলোপাথাড়ি মারধর করতে শুরু করে।
বাবার ওপর হামলা হতে দেখে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসে তাঁর দুই নাবালক সন্তান। অভিযোগ, ওই যুবকেরা তখন ওই দুই নাবালককেও ছাড়েনি। তারাও বেধড়ক মারধরের শিকার হয়। যুবকদের মারের চোটে পুলিস কর্মী ও তাঁর দুই ছেলে গুরুতর জখম হন। গোলমাল শুনে পরিবারের বাকি সদস্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা আক্রান্ত তিন জনকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য তিন জনকেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
অন্যদিকে, এই ঘটনায় পুলিস কর্মীর বিরুদ্ধেই মারধরের পালটা অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত পক্ষের দক্ষিণ বিজলি নামে এক যুবকের দাবি, তাঁদের ভাই বাবুসোনা নস্কর এলাকার একটি ড্রেনে প্রস্রাব করছিল। সেই সময় হিমাদ্রীশঙ্কর মণ্ডল হঠাৎ রড নিয়ে এসে বাবুসোনাকে মারতে শুরু করেন। চিৎকার শুনে দক্ষিণ বিজলি ও নেপাল নামের আর এক যুবক বাবুসোনাকে বাঁচাতে যান। তাঁদের অভিযোগ, হিমাদ্রীশঙ্করবাবু তাঁদেরও রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন। এই ঘটনায় তাঁদের পক্ষেরও তিন জন জখম হয়েছেন বলে দাবি।
এই মারামারির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুই পক্ষই আলাদা করে ক্যানিং থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। উভয় পক্ষের অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার আসল কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিস।
উল্লেখ্য, গত রবিবার রাতে জুয়ার ঠেকে হানা দিতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিস। মুর্শিদাবাদের সালার থানা এলাকায় পুলিসকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি বোমাবাজি চালানো হয় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন এএসআই (সহকারী উপ-পরিদর্শক)। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত রবিবার রাতে সালার থানার খারেরা গ্রামে একটি সক্রিয় জুয়ার ঠেকে অভিযান চালায় পুলিসের একটি দল। অভিযোগ, পুলিস পৌঁছতেই তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে শুরু করে সমাজবিরোধীরা। সেই বোমার আঘাতেই গুরুতর রক্তাক্ত হন এএসআই সাদেকুল আলি।
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