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অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কাল! বাড়ির সামনে কলকাতা পুলিসকে বেধড়ক মার, রেহাই পেল না দুই সন্তানও

Kolkata Police Attack: অভিযোগ, নিষেধ করতেই হিমাদ্রীশঙ্করের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিন যুবক। তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর জখম হয়। সেই সময় মারধরের হাত থেকে ওই পুলিস কর্মীকে তাঁর দুই নাবালক সন্তান উদ্ধার করতে গেলে তাদেরকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 15, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:19 PM IST
অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কাল! বাড়ির সামনে কলকাতা পুলিসকে বেধড়ক মার, রেহাই পেল না দুই সন্তানও

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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